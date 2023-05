Grano Ucraina: Moldavia favorevole a restrizioni, poi ci ripensa

Sul blocco alle importazioni di grano ucraino, la Moldavia fa un passo indietro. Lo scorso 6 maggio il ministro dell'Agricoltura moldavo Vladimir Bolea aveva annunciato che il suo governo stava valutando misure restrittive analoghe a quelle già adottate da Polonia, Slovacchia, Ungheria e Bulgaria (leggi notizia EFA News). Le dichiarazioni del ministro avevano scatenato l'ira di Kiev, che aveva prontamente replicato con la controproposta di un analogo e parallelo divieto. "Abbiamo informato Chişinău che qualsiasi restrizione dalla Moldavia sarà considerata un passo estremamente ostile e comporterebbe l'immediato divieto di tutte le importazioni dalla Moldavia", ha dichiarato il viceministro ucraino per lo sviluppo economico, il commercio e l'agricoltura, Taras Kacika.

Secondo quanto riferito oggi dai media moldavi, nel frattempo il ministro ha cambiato idea. Imporre il blocco ai cereali ucraini "non risolverebbe nulla", poiché "non aumenterebbe né i prezzi di vendita per gli agricoltori moldavi né ridurrebbe i costi. Questa soluzione non darebbe risultati. Al contrario - ha detto Bolea - l'Ucraina imporrebbe restrizioni all'importazione di prodotti moldavi, e quindi molto andrebbe perso". Inoltre, secondo quanto riferito dal ministro, la quantità di prodotti agricoli importati dall'Ucraina è piuttosto insignificante: il quantitativo ammonta a circa 177 tonnellate di grano e 4000 semi di girasole. Bolea ha anche affermato che le autorità moldave non considerano l'imposizione di restrizioni al transito di grano prodotto in Ucraina attraverso la Moldavia.

“Le operazioni di transito non ci influenzano negativamente. Grazie al transito, la Calea Ferată din Moldova [Ferrovia della Moldavia, ndr] è riuscita a riprendersi: l'impresa aveva saldato gli stipendi e li aveva addirittura aumentati”, ha sottolineato il ministro.

Come in altri Paesi dell'Est europeo, in Moldavia la richiesta per un blocco delle importazioni dall'Ucraina è arrivata direttamente dagli agricoltori, che hanno visto calare repentinamente i prezzi dei loro prodotti dopo che i cereali ucraini avevano iniziato a confluire in modo massiccio verso il loro confine, a causa del blocco operato dalla Russia nei porti del Mar Nero. “La quantità di grano domestico nei magazzini è elevata, il che mette sotto pressione gli agricoltori. Sono preoccupati di non avere spazio per il nuovo raccolto", ha spiegato Bolea.

"Allo stesso tempo, l'andamento delle esportazioni di grano locale sta registrando una tendenza al ribasso, i costi logistici sono aumentati e i prezzi sugli scambi internazionali sono crollati", ha aggiunto.

L'Ucraina ha esportato grano per un valore di 20,6 milioni di dollari in Moldavia nel 2022, una quantità 5,2 volte superiore rispetto al 2021, nonché prodotti petroliferi per un valore di 57 milioni di dollari, 21 volte superiore rispetto al 2021.