Pernod investe 10 milioni di dollari nell'economia circolare

Pernod Ricard investe 10 milioni di dollari nella società tecnologica ecoSpirits attraverso il suo fondo di venture capital, Convivialité Ventures. Il colosso delle bevande si è unito al round di finanziamenti prendendo una quota di minoranza nella start-up che è impegnata nello sviluppo di sistemi di distribuzione a basse emissioni di carbonio e a basso contenuto di rifiuti per l'industria degli alcolici. Al round di finanziamento hanno partecipato anche il fondo d'investimento sull'economia circolare Closed Loop Partners, con sede a New York, l'investitore di private equity del settore alimentare Proterra Asia, l'investitore Pavilion Capital, con sede a Singapore, e Wavemaker Partners. La notizia è stata resa nota mentre Pernod si sta muovendo per espandere la sua partnership con ecoSpirits ai mercati al di fuori dell'Asia.

Il sistema di distribuzione a ciclo chiuso di EcoSpirits offre un "potente vantaggio in termini di costi" e riduce i rifiuti e le emissioni di carbonio "evitando la produzione e il trasporto di bottiglie di vetro e altri imballaggi secondari". Pernod ha stretto una partnership con ecoSpirits nel marzo 2022 per la distribuzione di alcuni dei suoi marchi premium a Hong Kong e Singapore, tra cui Absolut vodka, Beefeater gin e Havana Club rum. Questi alcolici, d'ora in poi, verranno trasportati e consegnati ai locali in un contenitore di vetro da 4,5 litri completamente riutilizzabile, riducendo i rifiuti e le emissioni associate alla produzione e al trasporto di bottiglie e all'imballaggio secondario. EcoSpirits afferma che utilizzerà i fondi del nuovo round di investimenti sottoscritto da Pernod per rafforzare la propria posizione di leadership e accelerare le attività di ricerca e sviluppo: la start-up potrà mettere mano al suo programma di ricerca e sviluppo hardware, software e IoT, espandere le operazioni nei mercati chiave a livello globale (compresi gli Stati Uniti) e far crescere i suoi team regionali di clienti e di ingegneri a Miami, Londra, Singapore e Shanghai.

"Questo investimento contribuirà allo sviluppo di un'azienda che offre una soluzione così innovativa per il nostro settore, riducendo drasticamente i rifiuti e le emissioni di carbonio -sottolinea Stéphane Longuet, cofondatore e amministratore delegato di Convivialité Ventures-. L'approccio di EcoSpirits è perfettamente in linea con gli obiettivi del nostro gruppo di ridurre le emissioni di carbonio e non vediamo l'ora di utilizzarlo su larga scala in tutto il mondo". "La chiusura del nostro round di finanziamenti non solo convalida i nostri progressi nella costruzione di una piattaforma tecnologica completa, ma segna anche una pietra miliare significativa nel nostro viaggio verso la scala globale -aggiunge Sui Ling Cheah, presidente del consiglio di amministrazione di ecoSpirits-. Il futuro diventa più luminoso quando si investono più risorse nell'innovazione dell'economia circolare".