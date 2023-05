Olio: David Granieri riconfermato alla presidenza di Unaprol

David Granieri è stato riconfermato alla guida di Unaprol, il più importante consorzio della produzione olivicola italiana: 44 anni, già presidente di Unaprol da nove anni, attualmente è vicepresidente nazionale di Coldiretti e presidente di OP Latium. L’assemblea dei soci, che ha approvato il bilancio della società, ha rinnovato inoltre l’intero consiglio di amministrazione che resterà in carica fino al 2026.

“Abbiamo diverse sfide in questi anni per il rilancio dell’olivicoltura italiana attraverso azioni in Italia e in Europa a tutela della qualità del prodotto, del lavoro degli agricoltori e a garanzia dei consumatori – spiega il presidente-. A iniziare, ad esempio, dalla proposta di restringere i parametri chimici della categoria dell’olio extravergine e dal contrasto a ogni azione che miri a delegittimare il valore probatorio del panel test. Dobbiamo sensibilizzare la politica a credere davvero in questo settore attraverso un nuovo piano olivicolo nazionale che rafforzi le filiere produttive virtuose attraverso nuovi impianti, l’ammodernamento di quelli esistenti per cui sono già state stanziate le prime risorse. Abbiamo il dovere di farci trovare pronti anche per affrontare le sfide del cambiamento climatico che quest’anno ad esempio in base alle prime stime, potrebbero dimezzare le produzioni in Spagna”.

“Fondamentale sarà anche proseguire nella lotta alla xylella e nelle azioni su ministero e Regione Puglia per velocizzare l’iter di spesa dei 300 milioni già stanziati per il piano straordinario di rigenerazione olivicola della Puglia, e per stanziare ulteriori risorse – conclude Granieri -. In tal senso la liberalizzazione del brevetto della cultivar FS-17 Favolosa, che con il leccino è l’unica resistente alla malattia, e il sostegno alla ricerca di nuove cultivar resistenti potrebbero favorire la rinascita dell’olivicoltura salentina”.