Kerry: "Innovazione è la chiave per i sistemi alimentari del futuro"

Presente a Washington ministro degli Emirati Arabi in vista di Cop28 a novembre prossimo.

L'inviato presidenziale speciale degli Stati Uniti per il cambiamento climatico John Kerry ha lanciato un appello urgente ad agire per il clima. L'ex segretario di Stato americano ha annunciato una serie di modalità di collaborazione per accelerare gli investimenti nell'agricoltura intelligente per il clima e nell'innovazione dei sistemi alimentari. "L'innovazione non è solo la chiave per continuare a nutrire il mondo in un clima che cambia, ma anche per creare sistemi alimentari ancora più moderni, resilienti e prosperi", ha affermato Kerry al termine del vertice "Aim for Climate" (Washington Dc, 8-10 maggio 2023).

L'inviato presidenziale si è detto "orgoglioso che i partner di Aim for Climate abbiano già superato l'obiettivo di investimento di 10 miliardi di dollari fissato lo scorso anno alla Cop27"; ha quindi ricordato che "le collaborazioni in corso all'Aim for Climate Summit contribuiranno a catalizzare un impatto ancora maggiore sulla strada verso la Cop28 a Dubai e oltre".

Durante la sessione, i partner di Aim for Climate hanno annunciato azioni e investimenti per spingere l'iniziativa verso la 28a Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop28) a novembre. Il premio Nobel e professore dell'Università di Chicago Michael Kremer ha annunciato il lancio della Commissione per l'innovazione per i cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare e l'agricoltura, che mobiliterà maggiori investimenti e sostegno istituzionale per scalare l'agricoltura e le innovazioni climatiche a livello globale proponendo meccanismi per incoraggiare l'innovazione nel clima, sicurezza alimentare e agricoltura.

“Questo è un momento cruciale in quanto consentiamo all'agricoltura di essere parte della soluzione per affrontare la crisi climatica. Il tempo stringe e il coordinamento, la collaborazione e gli investimenti significativi in ricerca, sviluppo e innovazione ci aiuteranno a ottenere di più, più velocemente e a mettere a disposizione degli agricoltori le innovazioni e gli incentivi di mercato tanto necessari", ha dichiarato il segretario dell'Agricoltura Tom Vilsack. "Gli Stati Uniti apprezzano pienamente i partner che stanno aumentando gli investimenti nell'agricoltura intelligente per il clima e nell'innovazione dei sistemi alimentari, e il vertice Aim for Climate è un passo importante verso la condivisione di priorità e azioni, nonché l'allineamento di priorità e obiettivi in vista della Cop28, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici”.

"Questi risultati ci danno ottimismo sul futuro del cibo nel mondo e incoraggiano sforzi seri e tangibili per gestire i nostri sistemi agricoli e alimentari in un modo che sia in linea con le nostre sfide e aspirazioni per il futuro", ha affermato il ministro per i cambiamenti climatici degli Emirati Arabi Uniti. e Ambiente Mariam Almheiri. “Mentre gli Emirati Arabi Uniti si preparano a ospitare la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici Cop28, desideriamo mantenere lo slancio conducendo discussioni sullo sviluppo dei sistemi agricoli globali. 'La trasformazione dei sistemi alimentari' sarà uno dei temi principali dell'agenda globale della conferenza, nel quadro degli sforzi intensificati per aggiornare i nostri sistemi alimentari globali e migliorare la loro capacità di risposta alle sfide climatiche, alla sicurezza alimentare e alle preoccupazioni nutrizionali in tutto il mondo".