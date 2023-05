Efsa contro Xylella a colpi di... fumetto

Per rendere più efficace la battaglia contro la Xylella l'Efsa mette in campo... un fumetto. Proprio così. L'Efsa, l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare ha pubblicato un fumetto sui rischi della Xylella in occasione della Giornata per la salute delle piante che si celebra oggi 12 maggio.

"Chi è X la Fastidiosa, temibile assassina di piante?" Così si apre la prima tavola del fumetto a puntate realizzato dall'Efsa per sensibilizzare la cittadinanza sui rischi della Xylella fastidiosa. Pubblicata oggi la prima puntata, il fumetto è disponibile nelle lingue dei Paesi Ue più a rischio secondo il parere scientifico dell'Efsa del 2019: francese, italiano, spagnolo, portoghese, sloveno, croato e greco.

Originariamente creato dall'illustratrice Miriam Rivera, “Fastidious X, the fearsome killer” (nella lingua originale) è stato poi ulteriormente sviluppato dall'Efsa in collaborazione con Miguel Ángel Miranda, esperto scientifico presso l'Università delle isole Baleari, peraltro membro del gruppo di esperti Efsa sulla salute e il benessere degli animali.

Nel claim di presentazione l'Efsa incita a non perdere il nuovo fumetto: "unitevi a noi nello smascherare il colpevole -sottolinea il claim-. Un organismo nocivo alle piante che causa gravi danni all'economia e all'ambiente dal nome Xylella fastidiosa.

"Abbiamo voluto creare -spiega l'Authority in una nota- un nuovo formato che va ad aggiungersi alla varietà di strumenti che usiamo all’Efsa per comunicare al pubblico i rischi: un fumetto di quattro pagine col quale intendiamo sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi che Xylella fastidiosa comporta per la salute delle piante. I lettori vi scopriranno come sia la scienza la chiave per sviluppare strategie mirate a combattere un batterio per il quale al momento non c’è cura. Anche l'importanza della cooperazione a tutti i livelli, compresa quella dei cittadini, ha una parte rilevante nel fumetto".

"Con l’occasione -sottolinea l'Efsa nel comunicato- celebriamo anche la Giornata internazionale della salute delle piante preannunciando una campagna di sensibilizzazione sui rischi per la loro salute che partirà in estate, in collaborazione con gli Stati membri. È permesso portare a casa i semi di una pianta di cui vi siete innamorati durante un viaggio all'estero? Sapete cos'è un organismo nocivo da quarantena e perché danneggia le piante dell'Ue? Se non siete sicuri di sapere le risposte, non perdetevi la campagna perché tutti abbiamo un ruolo nella protezione delle piante!".

La campagna partirà la prossima estate. Intanto, il 20 agosto a Lione, si terrà la quarta conferenza europea sulla Xylella fastidiosa, che vedrà il contributo di BeXyl, il progetto di ricerca finanziato dall'Ue che vede la partecipazioni di oltre trenta partner internazionali, tra cui il Cnr di Bari e Unaprol.