Banca Progetto e Area Brokers Industria insieme per le pmi

Banca Progetto, challenger bank specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, e Area Brokers Industria, specializzata in consulenza e gestione dei rischi aziendali in Italia e all’estero, hanno siglato una partnership per supportare gli imprenditori nella gestione dei rischi legati al proprio business.Le piccole e medie imprese clienti di Banca Progetto, comprese quelle del settore agroalimentare, possono contare su un team di esperti in grado di offrire soluzioni assicurative personalizzate e adatte ad ogni tipo di attività: dalla copertura sanitaria per i dipendenti ai programmi employee benefit nazionali e internazionali. Lo scopo è fidelizzare i key men e i money maker delle varie linee di business.

Area Brokers Industria rappresenta una realtà d’eccellenza nella consulenza e nella gestione dei rischi aziendali, in particolare nel segmento delle pmi, con un'esperienza pluriennale: si avvale della collaborazione di compagnie assicurative italiane ed estere e di broker internazionali per offrire, come sottolinea un comunicato, "le migliori soluzioni sul mercato assicurativo rispondendo alle diverse esigenze dei clienti".

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di garantire alle aziende il più alto livello di protezione a un costo sostenibile -sottolinea Lorenzo Riccardi, chief executive officer di Area Brokers Industria-. Con l’ingresso nel gruppo internazionale PIB contiamo di riuscire a lavorare con ancora più efficacia e potere assuntivo, per assicurare anche imprese che operano all’estero o che vogliono internazionalizzarsi".

“Oggi è sempre più importante per le aziende proteggersi dai rischi a cui si può andare incontro inevitabilmente quando si portano avanti delle scelte imprenditoriali per prevenire, ma anche ridurre le possibili perdite in caso di eventi accidentali o dannosi -aggiunge Paolo Fiorentino, amministratore delegato di Banca Progetto-. Il binomio risk management e assicurazioni è sempre più stretto ed è per questo che abbiamo deciso di rivolgerci a un’eccellenza nel settore che possa rispondere a quanto i nostri clienti chiedono".