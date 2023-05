"Andamento positivo" per il 2022 di Polo del Gusto

Polo del gusto, la sub-holding del gruppo illy che raggruppa tutti i marchi extra-caffè, ha approvato il bilancio relativo all’anno 2022 chiuso con un volume complessivo di affari pari a 110 milioni di Euro. "Si conferma il trend di crescita e sviluppo, registrando un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente", sottolinea l'azienda in una nota. Anche grazie alla cessione di cantine Mastrojanni (vedi EFA News), l’ebitda consolidato 2022 è stato pari a 33 milioni contro 5,8 milioni del 2021, mentre il risultato netto consolidato di gruppo è stato pari a 29,3 milioni contro 829.000 Euro dell’anno precedente.

"Per il 2022, quindi -aggiunge il comunicato-, si conferma l’andamento positivo già raccolto con l’esercizio 2021: un risultato tanto più ragguardevole se si prendono in considerazione le incertezze degli scenari internazionali che hanno segnato tutto il 2022. Tante le difficoltà che hanno messo a dura prova il settore produttivo, e il settore food&beverage in particolare: dall’epilogo della pandemia alle difficoltà di approvvigionamento da questa innescate, dallo scoppio del conflitto russo ucraino ai rincari del costo dell’energia e delle materie prime, alla scarsa reperibilità di alcuni materiali fondamentali per il settore come carta, cartone, vetro, in primis".

Con il fatturato di oltre 110 milioni di Euro, Polo del Gusto supera il traguardo raggiunto l'anno scorso per la prima volta ossia quello dei 100 milioni. "Tutte la aziende -sottolinea la nota- hanno incrementato il fatturato": spiccano le performance di Dammann Frères e Domori, "i cui fatturati costituiscono la parte più importante tra le partecipate". La prima, con 40,5 milioni di Euro ha registrato un +8% rispetto all’esercizio precedente, mentre Domori ha chiuso sfiorando 28 milioni di Euro (27,9 milioni di Euro, precisamente) + 6% rispetto al 2021". Sono andate bene Agrimontana (+16%), Prestat (+30%), Pintaudi (+52%).

"Per quanto riguarda l’assetto -aggiunge la nota- nel 2022 si è chiusa la cessione delle quote di Mastrojanni, l'azienda toscana produttore di Montalcino, a Francesco Illy, mentre per le acquisizioni è stata rilevata Achillea, azienda piemontese di alta gamma nel settore succhi di frutta e soft drinks realizzati da ingredienti esclusivamente biologici" (vedi EFA News). Inoltre, sempre nel 2022, il Polo del Gusto ha conseguito la maggioranza di Pintaudi, azienda specializzata in biscotti e prodotti da forno.

“Il 2022 è stato un anno di consolidamento, ricco di risultati e passi in avanti, assolutamente non scontati viste le difficoltà dell’anno appena passato -spiega il presidente Riccardo Illy-. L'anno passato ha messo alla prova il mondo del food &beverage sotto diversi aspetti, dal fabbisogno energetico alla scarsità di materiali. Credo, quindi, che il 2022 dimostri con chiarezza l’efficacia dell’idea del Polo del Gusto, la sua capacità di creare aggregazione e opportunità di sviluppo, attraversando eventuali difficoltà e creando sinergie tra i marchi. Va ricordato come sia Domori che Dammann Frères siano oggi impegnate nella realizzazione di un nuovo sito produttivo: Domori ha messo a punto il nuovo magazzino, e punta a trasferire gli uffici entro l’estate, mentre la produzione verrà trasferita entro il 2024. Il nuovo magazzino è un punto di forza per tutta la logistica del gruppo, e la capacità di distribuzione di Domori spinge le piccole aziende che entrano a far parte della nostra famiglia, come dimostra il + 52% di fatturato di Pintaudi".

"Dammann Frères -prosegue il manager- comincerà la costruzione del nuovo stabilimento a inizio 2024, in un’area industriale non molto distante dall’attuale stabilimento. Domori, inoltre, ha conseguito un importante investimento pluriennale da parte di Simest, per il progetto UK del cioccolato: con l’acquisizione di Rococo Chocolates a giugno 2022, infatti, controlla due diversi storici brand inglesi, con sede a Londra e dal posizionamento prestigioso e internazionale" (vedi EFA News).

"Per quanto riguarda le acquisizioni -conclude Illy-, il 2022 ha visto l'ingresso di Achillea, la cui acquisizione è stata da poco completata (vedi EFA News): è un ingresso che bilancia l’uscita di Mastrojanni, dal momento che le due aziende hanno un volume di affari molto simile. Infine, il Polo debutterà a breve nel mercato retail: a Trieste, verso l’autunno, verrà ufficialmente presentato il nuovo brand retail che raccoglierà tutte le aziende del Polo, mentre per il punto vendita di Roma si sta scegliendo l’opzione migliore per proseguire l’attività, tra monomarca e plurimarca”.