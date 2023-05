Dufry all'87% di Autogrill: si avvicina la fusione

Ieri, nell’ultimo giorno utile, è arrivato il boom alle adesioni all’Opas su Autogrill promossa dal colosso elvetico dei duty free Dufry. Tre azionisti su quattro, ovvero il 74,3% del flottante, hanno accettato la proposta di scambiare le loro azioni Autogrill con 0,158 titoli Dufry. Pertanto, la società elvetica, che aveva già rilevato il pacchetto di controllo in mano a Edizione, la holding della famiglia Benetton, è diventata proprietaria del 87% dell’azienda italiana. Questo significa che siamo a un passo dalla chiusura dell'operazione con la fusione tra le due aziende, avvicinandosi anche il delisting del gruppo italiano, per cui è necessario il possesso del 90% del gruppo dei Benetton.

Ora Dufry potrebbe proporre in qualunque momento una fusione tra l’azienda quotata e un veicolo non quotato, dando ai soci contrari all’operazione un diritto di recesso. Intanto la società estenderà di cinque giorni i termini dell’offerta, dal 26 maggio, in modo da avvicinarsi alla quota del 90% del capitale, che consente il ritiro forzoso del titolo da Piazza Affari.

"L'offerta sarà riaperta per altri 5 giorni per dare agli azionisti di Autogrill un'ulteriore finestra per offrire le loro azioni", spiega una fonte vicina a Dufry. L’offerta di Dufry dovrebbe essere riaperta il prossimo 26 maggio, dunque: gli indecisi avranno tempo fino al 1° giugno per consegnare le azioni. Il quorum del 90%, però, non dovrebbe essere difficile da raggiungere: a oggi, il diritto di recesso sarebbe pari a circa 6,5 Euro quindi poco conveniente, visto che è più dei 6,33 Euro della componente in contanti dell’offerta originale, ma meno dei 6,94 Euro di ieri in Borsa.

All'inizio dell'anno, Dufry ha completato l'acquisizione di una quota del 50,3% da Edizione, holding della famiglia Benetton, che è diventata il maggiore azionista del gruppo svizzero. Dufry ha poi presentato un'offerta per le restanti azioni di Autogrill, offrendo 0,158 nuove azioni Dufry per ogni azione Autogrill o 6,33 Euro per ogni azione del gruppo italiano (vedi EFA News).

Dall’unione dei due gruppi nascerà il leader mondiale della ristorazione legata ai viaggi, con un forte cuore negli Stati Uniti: mettendo insieme due gruppi complementari dovrebbe generare sia importanti sinergie sui ricavi che sui costi (stimate in 85 milioni di franchi svizzeri).