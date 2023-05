Bayer: viticoltura vincente in quattro puntate

Grande successo per "A Te la Scelta", il nuovo format di Bayer dedicato ai professionisti della viticoltura italiana. Viticoltori, tecnici delle cantine, agronomi ed esperti da tutta Italia si sono riuniti in un unico studio televisivo con un obiettivo comune: fornire agli agricoltori gli strumenti per scegliere consapevolmente le soluzioni presenti sul mercato per una viticoltura moderna e di successo.

Viviamo in un contesto dinamico dove le abitudini agronomiche sono soggette a costanti variazioni, dettate dai cambiamenti climatici e nello stesso tempo dai regolamenti europei che promuovono un approccio sempre più sostenibile sul tema della difesa delle colture.

Ed è proprio per affrontare nel modo migliore le principali sfide di questo settore che Bayer ha deciso di mettere a confronto vari esperti per offrire agli agricoltori italiani un quadro completo ed esaustivo dei temi più caldi in viticoltura, affinché siano di stimolo per una scelta consapevole.

La prima puntata (14 marzo 2023) ha avuto ad oggetto "Flavescenza dorata: come difendersi per evitare le resistenze?". I primi ospiti di "A Te la Scelta" arrivano dal Piemonte, regione dalla straordinaria ricchezza del paesaggio vitivinicolo e nella quale la flavescenza dorata è particolarmente diffusa. Intervistati da Silvano Locardi, Elena Degiovanni (ViticoltriceAz. Degiovanni Marco), Daniele Eberle (Agronomo Vite Colte) e Massimo Abrigo (Territory Sales Representative Bayer Crop Science) hanno dato voce alle loro esperienze dirette in vigneto raccontando quali strategie di difesa sono risultate vincenti per il controllo di Scaphoideus titanus (vettore della flavescenza dorata).

La seconda puntata (21 marzo 2023) è sul tema: "Peronospora: perché la doppia sistemia è fondamentale?". Lo studio di Silvano Locardi accoglie due ospiti dalla Toscana per parlare di Peronospora, una malattia in grado di colpire gli stadi giovanili della vegetazione ed il grappolo dalle prime fasi di formazione. In questa puntata Alessandro Fiorini (viticoltore Azienda Fiorini) e Cesare Cangero (Campaign Activation Bayer Crop Science) spiegano come soluzioni a base di fosetyl alluminio e l'impiego di tool digitali in vigneto possono davvero fare la differenza nelle strategie di difesa da questa patologia.

La terza puntata (28 marzo 2023) è intitolata "Botrite: come rimanere tranquilli fino alla raccolta?". Dallo studio di Silvano Locardi, un nuovo episodio per parlare di vinificazione, export e soprattutto difesa, con focus specifico su una varietà di uva particolarmente suscettibile agli attacchi di Botrite: il primitivo. Ospiti in studio: Luca Tarantino (co-titolare Azienda Agricola Tarantino) e Giuseppe Cortese (Market Development Bayer Crop Science).

La quarta e ultima puntata (3 aprile 2023) tratta il tema "GrapeVision: come rendere il vigneto smart?". Nello studio di Silvano Locardi tornano due ospiti dal centro Italia: Alessandro Fiorini (viticoltore Azienda Fiorini) e Cesare Cangero (Campaign Activation

Bayer Crop Science). Con un volto Bayer sul territorio e un viticoltore, in «a Te la Scelta» si parla anche di agricoltura di precisione in vigneto. Le esigenze dei viticoltori moderni sono tante. Tra queste le più sentite riguardano la possibilità di: 1) visionare in tempo reale gli appezzamenti; 2) raccogliere informazioni sullo stadio fenologico della vite;valutare i livelli di rischio delle malattie, come Peronospora, Botrite e Black rot. Esiste un tool completo e di facile utilizzo, capace di soddisfare queste esigenze e non solo: conservare i dati storici dei vigneti ed elaborare dati meteo anche di stazioni private. In altre parole, un sistema digitale capace di supportare il viticoltore durante tutta la campagna.

Per visualizzare le quattro puntate del format "A Te la Scelta" è possibile cliccare sul seguente link: https://www.cropscience.bayer.it/magazine/articoli/approfondimenti/a-te-la-scelta.