Fao: investimenti crescono del 22%

Le soluzioni finanziarie e di investimento svolgono un ruolo fondamentale nella trasformazione dei nostri sistemi agroalimentari, soprattutto in un momento in cui molteplici shock continuano a spingere sempre più persone verso la fame e la povertà.

Si tratta di un ambito in cui "il Centro per gli Investimenti della Fao sta guidando questo incarico", ha scritto Qu Dongyu, direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao), nella prefazione della Revisione Annuale 2022 del Centro, che da quasi 60 anni aiuta paesi e partner finanziari a realizzare maggiori e migliori investimenti agroalimentari per ridurre la povertà, la fame e la malnutrizione, migliorare i mezzi di sussistenza rurali e proteggere l'ambiente.

"Dobbiamo agire insieme, e rapidamente, per affrontare queste sfide globali per un futuro più sano e più sostenibile che non lasci indietro nessuno. Ciò significa trasformare il modo in cui funzionano i nostri sistemi agroalimentari, da come produciamo, forniamo e consumiamo il nostro cibo a come ridurre le perdite e gli sprechi di cibo nelle nostre discariche. In definitiva, l'obiettivo è aiutare i paesi a realizzare i quattro 'migliori': una migliore produzione, una migliore alimentazione, un ambiente migliore e una vita migliore per tutti", scrive Qu.

Secondo il documento pubblicato oggi, il 2022 ha visto il Centro conseguire alcuni notevoli risultati sullo sfondo della volatilità dei prezzi di alimentari, fertilizzanti e carburanti, interruzioni della catena di approvvigionamento, conflitti, crisi climatica, emergenze umanitarie e gli effetti persistenti della pandemia di Covid-19.

Tra i risultati si riscontra il supporto a 45 progetti di investimento pubblico in 32 paesi, per un valore totale di 8,8 miliardi di dollari in nuovi investimenti, con un aumento del 22% rispetto ai 7,2 miliardi di dollari dell'anno precedente.

I progetti includono anche contributi alla politica di investimento in 65 paesi, insieme a 52 strategie agricole, 25 studi di settore, 17 studi politici e 6 dialoghi politici, nonché 54 nuovi prodotti di conoscenza, da uno studio di alto profilo sulla neutralità del carbonio nei sistemi agroalimentari agli investimenti nei giovani in Africa, tra gli altri.

Di particolare rilievo è stato il primo Hand-in-Hand Investment Forum, che si è tenuto durante il World Food Forum 2022, e che ha riunito 20 paesi Hand-in-Hand e tre iniziative regionali con potenziali investitori.

In modo particolare, il Centro è entrato in un proprio periodo di trasformazione all'inizio del 2022 con il lancio del suo Piano di trasformazione, le cosiddette "soluzioni 4+2", nell'intento di renderlo ancora più adatto allo scopo, strutturato e dotato di personale per rispondere alla crescente domanda da parte di membri e investitori.

Ciò viene fatto concentrandosi su quattro soluzioni principali che supportano: a) la pianificazione e la politica degli investimenti strategici; b) gli investimenti pubblici; c) gli investimenti privati; d) la finanza innovativa; insieme a due soluzioni complementari (conoscenza per gli investimenti e sviluppo delle capacità per gli investimenti).