Alluvione /2. Meloni: "Servono 2 mld euro, trovarli non è facile..."

Bonaccini ringrazia il governo e annuncia visita di von der Leyen in Romagna per giovedì prossimo.

"Cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni, una misura coperta fino a 580 milioni di euro". A ciò ci aggiunge l'"una tantum fino a 3mila euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere l'attività, con copertura fino a 300 milioni di euro". Sono alcune delle misure menzionate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in merito al decreto legge "Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché nel settore energetico".

Il provvedimento straordinario, varato al termine del Consiglio dei ministri odierno è stato illustrato in conferenza stampa dalla premier, assieme al presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che ha partecipato all'assemblea, unitamente alle parti sociali della Regione.

"Complessivamente questo primo provvedimento prevede uno stanziamento di oltre due miliardi di euro per le zone colpite dall'alluvione. Trovare due miliardi di euro in qualche giorno non è una cosa facile, va dato atto a tutto il governo di essersi dedicato all'emergenza col massimo della concentrazione e operatività possibile", ha dichiarato Meloni al termine del Consiglio dei ministri. "Sulla fase di ricostruzione non siamo ancora in grado di quantificare" le cifre necessarie, ha detto il presidente del Consiglio, sottolineando che "in passato non so se si erano visti interventi di emergenza da due miliardi di euro".

Da parte sua, Bonaccini ha detto di aver consegnato in Consiglio dei Ministri "un documento unitario con pochi punti che riguardano l'emergenza e la ricostruzione". Il governatore ha ringraziato il governo "per la velocità" con cui il decreto è stato emanato. "Alcune misure inviate le ritrovo in quelle approvate oggi. In quell'efficacia troveremo la capacità di capirci ed essere capiti - ha proseguito Bonaccini -. C'è gente che ha perso tutto o quasi, chi ha una impresa che non può operare, chi potrebbe farlo ma non può per le infrastrutture danneggiate. Un miliardo di euro servirà solo per le infrastrutture di mobilità".

Il presidente della giunta regionale emiliano-romagnola ha infine annunciato per giovedì prossimo la visita della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nei paesi alluvionati.