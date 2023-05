Festival Economia di Trento: i pubblici esercizi in controluce

L'amministratore delegato di Chef Express, Cristian Biasoni, parlerà dei cambiamenti epocali che sta affrontando la ristorazione e del successo della sua azienda.

La sfida della sostenibilità è oggi più che mai al centro dell’agenda dei pubblici esercizi che, in un momento storico che ne ha messo in discussione i vecchi modelli, si trovano davanti a nuove sfide destinate a rinnovare le intere filiere coinvolte. Sono questi i temi al centro della tavola rotonda dal titolo “Sostenibilità e nuovi modelli di consumo: come cambia il mondo dell’accoglienza”, promossa dalla Federazione italiana Pubblici Esercizi (Fipe), e Confcommercio Trentino.

L’evento si terrà venerdì 26 maggio alle 20:30 nell’ambito del Festival dell’Economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore e da Trentino Marketing. All’iniziativa interverranno, oltre al direttore generale di Fipe-Confcommercio Roberto Calugi, Cristian Biasoni, amministratore delegato di Chef Express e presidente Aigrim, Dominga Cotarella, Ceo di Famiglia Cotarella, Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia. Il dibattito sarà coordinato da Sebastiano Barisoni, vicedirettore esecutivo di Radio 24.

“Il settore si trova di fronte alla necessità di adottare un modello maggiormente sostenibile per trovare un nuovo equilibrio tra la struttura dei costi e i livelli di servizio - ha commentato Roberto Calugi, direttore generale di Fipe-Confcommercio -. Come pure è fondamentale garantire ai propri collaboratori un bilanciamento tra lavoro e vita privata, tema su cui come Federazione ci battiamo da tempo. Allo stesso modo, sarà imprescindibile, nei prossimi anni, lo sviluppo di nuove competenze e percorsi di formazione per rafforzare la competitività di un settore che è uno dei principali propulsori del turismo in questo Paese”.

Durante la tavola rotonda sarà affrontato il tema della sostenibilità nel settore sotto diverse prospettive. Cristian Biasoni, alla guida di un’azienda leader in Italia nella ristorazione strutturata, racconterà di come questo elemento, nel contesto dei cambiamenti epocali che deve affrontare il settore della ristorazione, sia un asset strategico per il business e il valore economico di Chef Express, il cui impegno ha effetti positivi sull’intera filiera. Inoltre, dal punto di vista della sostenibilità sociale ed economica, Biasoni evidenzierà come il ruolo di questo settore sia ampiamente sottostimato e di quanto sia necessario considerarlo sinergico e integrato in tutto il sistema agroalimentare italiano. Infine, come presidente di Aigrim, Biasoni potrà illustrare le specificità del settore particolare della ristorazione in concessione che, soprattutto, sulle autostrade, sta attraversando una situazione di forte crisi.

Dominga Cotarella, oggi alla guida di una delle più importanti imprese italiane nel campo dell’enologia, si concentrerà, invece, sulle competenze, elementi essenziali per sviluppare una cultura manageriale che sia in grado di valorizzare gli asset a nostra disposizione. Risponde a questa esigenza, infatti, il Master in “Management delle Imprese Culturali e Creative – Major in Turismo Sostenibile, Strategie e tecniche di destination management per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori”, ideato dalla LuissBusiness School e dall’Accademia Intrecci, di cui è fondatrice.

Infine, il punto di vista del consumatore, il cui comportamento determina tendenze alle quali le imprese devono necessariamente adattarsi. Determinante è l’alleanza tra consumatori - sempre più attenti all’impatto delle proprie scelte sulla crisi climatica e ambientale e al rispetto verso gli animali – la produzione agroalimentare di qualità e la ristorazione, privata e collettiva, che si mettono in ascolto di queste evoluzioni e permeano la propria attività imprenditoriale di questi valori. Se ne parlerà con Barbara Nappini che, in qualità di presidente di Slow Food Italia, vanta un osservatorio privilegiato sulle dinamiche che coinvolgono i propri soci e simpatizzanti, osti e cuochi dell’Alleanza Slow Food, agricoltori e artigiani dei Presìdi, nonché produttori delle reti tematiche vino, olio, grano, miele.