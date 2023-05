Löwengrube, 10 nuove stube nei prossimi tre anni

Aprire nei prossimi tre anni dieci nuove stube Löwengrube in altrettanti centri commerciali italiani. È questo il primo obiettivo della newco nata a Milano Lsm-Löwengrube shopping mall, frutto della joint venture tra Löwengrube, proprietaria dell’omonima insegna che riunisce una trentina di ristoranti birrerie in stile autentico bavarese in tutta Italia, e Sal Service, società specializzata nella promozione, sviluppo e investimento in grandi operazioni immobiliari a carattere prevalentemente commerciale. Le nuove aperture faranno perno proprio sull’apporto di Sal Service, che si occuperà di guidare lo sviluppo delle varie operazioni in modo che Lsm divenga la società che accelera l’espansione nei centri commerciali, canale che rappresenta ancora un grande potenziale di crescita per Löwengrube.

Tra le operazioni condotte da Sal è possibile citare il Waterfront di Levante a Genova, Oasys a Cisterna di Latina, Merlata Bloom a Milano, la logistica di Michelin, nonché la recente inaugurazione della prima fase di ToDream, il nuovo Urban District situato sull’ex area industriale Michelin a pochi minuti dal centro di Torino. Quest’ultimo rappresenta un progetto che agisce sulla riqualificazione urbana con l’obiettivo di rigenerare luoghi di vita, spazi di coesione e inclusione sociale. La superficie complessiva di To Dream sarà di 270 mila metri quadri, con 107 negozi, cinema, go-kart, hotel, palestra e 24 ristoranti. Tra questi è prevista anche una stube Löwengrube di circa 374 mq, che aprirà al pubblico entro l’estate con circa 120 posti a sedere. A presidiare la nuova location è già presente un wagen, la caratteristica carrozza Löwengrube che, una volta aperto il ristorante, sarà spostata in un altro punto del nuovo urban district: un altro truck stazionerà nel secondo lotto attualmente in costruzione, moltiplicando per tre l’esperienza bavarese all’interno di ToDream.

Entro il 2023 è prevista l’apertura di ulteriori 2 locali in centri commerciali già esistenti o in fase di costruzione in cui Sal Service detiene una partecipazione significativa. D'altra parte, il format Löwengrube ha tutte le caratteristiche per ricevere riscontro anche all’interno delle food court dei centri commerciali, aree che sempre più stanno acquisendo rilevanza, grazie alla loro naturale connotazione come luogo di aggregazione e convivialità. Tutti i nuovi locali saranno affidati alla gestione diretta di Löwengrube. L’accordo include la possibilità di sviluppo anche per Tosca, nuovo format di ristorazione recentemente ideato da Pietro Nicastro, la cui offerta ruota attorno alla tradizione toscana della schiacciata, farcita con una selezione di prodotti Igp del territorio: dopo il debutto in provincia di Firenze ha già replicato con un secondo locale a Londra.

Il format di ristorazione in franchising Löwengrube deve il suo nome alla storica via di Monaco di Baviera dove nel lontano 1524 è stata prodotta la prima birra nella locanda Zum Löwen. È proprio alle birrerie bavaresi che si ispira il format fondato nel 2005 da Pietro Nicastro e Monica Fantoni, con il primo locale a Limite sull’Arno, dove ha sede il quartier generale della rete, che a inizio 2023 conta una trentina di locali in Italia e oltre 500 persone occupate.