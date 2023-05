Dopo cinque anni di siccità, Corno d'Africa sconvolto da alluvioni e fame

Nel Corno d'Africa, milioni di persone rimangono vittime della fame, mentre la regione passa da una crisi all'altra: la siccità più lunga della storia ha lasciato il posto a piogge e inondazioni improvvise. A lanciare l'allarme è il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (Wfp).

I prezzi del cibo e dell'energia continuano a mantenersi alti e l'impatto del conflitto in Sudan si ripercuote nella regione. “Conflitti, estremi climatici e shock economici: la regione del Corno d'Africa sta affrontando molteplici crisi contemporaneamente. Dopo cinque stagioni delle piogge saltate consecutivamente, le inondazioni hanno preso il posto della siccità, decimando il bestiame, danneggiando i terreni agricoli e distruggendo ulteriormente i mezzi di sussistenza", ha affermato Michael Dunford, direttore regionale del Wfp per l'Africa orientale. “E ora lo scoppio del conflitto in Sudan sta costringendo centinaia di migliaia di persone a fuggire dalle proprie case”.

Quando a marzo sono arrivate le tanto attese piogge nella regione, avrebbero dovuto portare un po' di sollievo. Invece, le improvvise inondazioni hanno travolto case e terreni agricoli, spazzato via il bestiame, costringendo scuole e strutture sanitarie alla chiusura. Il numero di abitanti costretti a lasciare le loro case è ancora più alto: 219.000 persone nel sud della Somalia, dove si riscontrano 22 vittime del maltempo.

Negli ultimi tre anni di siccità, oltre 23 milioni di persone in Etiopia, Kenya e Somalia hanno sofferto la fame. I tassi di mortalità e malnutrizione rimangono inaccettabilmente alti. I mancati raccolti e gli alti costi dei trasporti hanno reso i prezzi alimentari proibitivi per milioni di persone nella regione. In Africa orientale, nel marzo 2023, il cibo è costato il 40% in più rispetto a un anno prima. In Etiopia, i prezzi dei carburanti sono quasi raddoppiati in un anno.

Ci vorranno anni perché la regione si riprenda: in questo scenario, l'assistenza umanitaria è un'ancora di salvezza. Tuttavia, le limitate risorse umanitarie sono ulteriormente messe a dura prova dal conflitto in Sudan, che ha costretto oltre 250.000 persone a fuggire nei paesi vicini come l'Etiopia e il Sud Sudan, dove l'insicurezza alimentare è già disperatamente alta.

Alla fine del 2022, il Wfp distribuiva assistenza alimentare a un numero record di 4,7 milioni di persone in Somalia. Ad aprile 2023, tuttavia, la carenza di fondi ha costretto l'organismo Onu a ridurre questo numero a 3 milioni di persone. Senza fondi aggiuntivi, il Wfp dovrà ridurre ulteriormente il carico di lavoro per l'assistenza alimentare d'emergenza in Somalia a soli 1,8 milioni entro luglio. Ciò significa che quasi 3 milioni di persone non riceveranno sostegno, nonostante le loro continue necessità.

Il Wfp ha urgentemente bisogno di 810 milioni di dollari nei prossimi sei mesi per mantenere l'assistenza salvavita e investire nella resilienza a lungo termine nel Corno d'Africa.