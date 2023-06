Heineken/2. Si chiude l'operazione con Femsa

Si chiude, per ora, l'operazione tra Heineken e l'imbottigliatore messicano Femsa, dietro la quale spunta l'ombra del miliardario Bill Gates. Heineken, infatti, ha riacquistato da Femsa azioni per 333 milioni di Euro chiudendo l'affare iniziato a febbraio scorso. Il gigante della birra ha acquistato dall'imbottigliatore messicano 2,5 milioni di azioni di Heineken al prezzo di 92,75 Euro per azione per un totale di 235 milioni di Euro: a queste ha aggiunto 1,3 milioni di azioni di Heineken Holding al prezzo di 77,25 Euro per azione per un totale di 98 milioni di Euro. L'importo complessivo, come abbiamo detto, è di 333 milioni di Euro.

Credit Suisse e De Brauw Blackstone Westbroek sono i consulenti di Heineken. L'acquisto fa parte dell'offerta di vendita da parte di Femsa di 2,7 miliardi di Euro in azioni Heineken e di 1 miliardo di Euro in azioni Heineken Holding agli stessi prezzi per azione: operazione che, appunto, è stata completata con successo oggi.

Il gigante della birra afferma che una volta completato l'acquisto, Femsa non deterrà più alcuna azione di Heineken e di Heineken Holding, oltre alle azioni di Heineken Holding sottostanti al prestito obbligazionario scambiabile. L'azienda olandese finanzierà l'acquisto delle azioni con le risorse di cassa e le linee di credito esistenti: la società conferma che intende mantenere le azioni Heineken acquistate in tesoreria e le azioni Heineken Holding acquistate nel proprio bilancio.

L'annuncio arriva dopo che Heineken ha riacquistato azioni per 1 miliardo di Euro a febbraio, quando è iniziata l'uscita di Femsa, che ha scelto di cedere la sua partecipazione nel produttore di birra dopo aver effettuato una revisione strategica della sua piattaforma commerciale per sostenere il prezzo delle azioni. Per raggiungere l'obiettivo, l'azienda messicana ha messo in atto una serie di dismissioni, compresa la cessione della partecipazione in Heineken.

Sempre a febbraio, il miliardario americano Bill Gates ha annunciato di aver acquistato, sempre da Femsa, 10,8 milioni di azioni, pari al 3,8% di Heineken Holding, per un valore di 883 milioni di Euro.