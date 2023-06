Zimbabwe: in arrivo $ 8,7 mln dagli Usa tramite il Wfp

A beneficiarne 65mila persone di cinque comunità afflitte dall'insicurezza alimentare.

Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (Wfp) ha accolto un contributo di 8,7 milioni di dollari dagli Stati Uniti per alimentare le sue attività di costruzione della resilienza per oltre 65.000 persone in cinque comunità con insicurezza alimentare per i prossimi sei mesi. Il contributo, fornito attraverso l'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid), arriva in un momento critico in Zimbabwe. Sarà utilizzato per fornire ai partecipanti delle attività di assistenza alimentare per i beni del Wfp in cambio di lavoro, sostenere la creazione o la riabilitazione di infrastrutture agricole su piccola scala, gruppi di risparmio e prestiti nei villaggi, nonché fornire formazione sulla gestione aziendale a Kariba , Masvingo, Mwenezi, Rushinga e Zvishavane.

"Il nostro finanziamento di lunga data per il programma Food Assistance for Assets dimostra l'impegno del governo degli Stati Uniti nell'affrontare l'insicurezza alimentare nello Zimbabwe", ha affermato Ramses Gauthier, direttore della missione ad interim di Usaid. “Siamo felici di lavorare con un partner pronto, disponibile e capace, il Programma alimentare mondiale, per portare a termine questo compito vitale”.

Nell'ambito dell'iniziativa, progettata per soddisfare i bisogni alimentari immediati attraverso distribuzioni di cibo investendo in beni produttivi, i partecipanti ricevono mensilmente assegnazioni alimentari costituite da farina di mais, legumi e olio da cucina per la durata del lavoro, mentre l'intera comunità beneficia del completamento risorse. I partecipanti ricevono anche una formazione sull'inclusione assicurativa e finanziaria e sulla trasformazione alimentare e sono collegati ai mercati vicini.

"Siamo grati al governo degli Stati Uniti per il suo continuo sostegno nel consentire alle comunità vulnerabili dello Zimbabwe di resistere all'impatto negativo del cambiamento climatico e dei ricorrenti shock economici", ha dichiarato Christine Mendes, direttore nazionale ad interim del Wfp. "La bellezza delle attività di trasformazione sta nel dare potere alle comunità non solo per avere cibo oggi e domani, ma anche per prevenire e mitigare future crisi alimentari, nonché ridurre i bisogni umanitari nel tempo, aprendo la strada verso un futuro autosufficiente".

Il sostegno degli Stati Uniti arriva in un momento critico, poiché gli agricoltori di tutto il Paese raccolgono i loro cereali. Sebbene lo Zimbabwe abbia ricevuto una buona quantità di piogge in questa stagione agricola, molte famiglie devono ancora affrontare l'insicurezza alimentare. Alcuni piccoli agricoltori vivono alla giornata, a causa degli effetti cumulativi di siccità, opportunità di sostentamento insufficienti e shock economici.