Bloomberg billionaires, Musk è il più ricco del mondo

È Elon Musk patron di Tesla l'uomo più ricco del mondo, con un patrimonio da 199 miliardi di dollari. A dirlo è il Bloomberg billionaires index, la classifica delle persone più ricche del mondo aggiornata a oggi. Quella di Musk Paperon de' Paperoni del globo, ormai non è più una notizia. E nemmeno tanto quella di Bernard Arnault, mister lusso che, con la sua Lvmh (che comprende anche marchi luxury del beverage come lo champagne Moët & Chandon, Veuve Clicquot Ponsardin e il supercognac Hennessy) secondo uomo più ricco del mondo con 191 miliardi di dollari che distanzia Jeff Bezos che si deve accontentare di "soli" 148 miliardi di dollari racimolati con la sua Amazon.

Molti dei nomi della classifica appartengono al settore food and bev. Iniziamo dall'Italia, che presenta sempre il suo uomo più ricco proprio di settore: si tratta di Giovanni Ferrero & family, mister Nutella, piazzato saldamente al 27° posto con un patrimonio da 43,4 miliardi di dollari, 1,4 miliardi in più rispetto a un anno fa.

Al 15° e 16° posto troviamo Jim e Rob Walton: il primo con 67,9 miliardi di dollari (4 miliardi in più rispetto a un anno fa), il secondo con 66,2 miliardi (+2,9 miliardi). La famiglia Walton è una delle dinastie più ricche degli Satti Uniti: è proprietaria della gigantesca catena di supermercati Walmart che, con un primo trimestre 2023 in rialzo, pare risentire ben poco della crisi che sta attanagliando proprio in questi giorni i consumatori americani (vedi EFA News). La famiglia piazza anche al 62° posto con 23,6 miliardi di dollari di patrimonio Lukas Walton, l'unico figlio di John T. Walton, secondo figlio del fondatore di Walmart Sam Walton.

Al 20° e 21° posto, un'altra dinastia del food: Jacqueline Badger Mars e John Mars. I re degli snack hanno accumulato un patrimonio personale da 61,1 miliardi di Euro ciascuno. Un po' più in giù, ossia al 63° posto c''è Dieter Schwarz con 23,6 miliardi di dollari di patrimonio costruito con il suo Schwarz group che comprende due marchi discount come Lidl (secondo Forbes il primo gruppo retailer europeo e il quarto nel mondo per ricavi) e Kaufland. Oltre all'attività di vendita al dettaglio, il Gruppo Schwarz possiede anche marchi nei settori delle bevande, dei prodotti da forno, dei dolci e dei gelati.

Sempre da quelle pareti, ossia in 66a posizione troviamo il cinese He Xiangjian con un patrimonio da 22,7 miliardi di dollari. Il nome dice poco, per ora, ma probabilmente ci abitueremo a sentirlo, soprattutto noi italiani visto che si tratta del patron di Midea, uno dei maggiori produttori cinesi di elettrodomestici che pare si stia interessando all'acquisizione di un altro gigante come la svedese Electrolux e dei suoi cinque stabilimenti italiani (vedi EFA News).

la sua storia è salita all'onore, diciamo così, delle cronache nel giugno 2020 quando un commando di cinque persone ha tentato di rapirlo. Nato nel 1942 nel distretto di Shunde, nel Guangdong, un’area ora nota per le sue fabbriche di elettrodomestici, He Xiangjian inizia a lavorare come agricoltore, per poi diventare apprendista in una fabbrica. Il primo passo sul cammino della creazione di Midea avviene a 26 anmni quando raduna intorno a sé altri 23 residenti di Shunde, raccogliendo in totale circa 730 dollari per avviare una fabbrica di tappi di plastica. In parallelo con l’apertura internazionale della Cina, nel 1980 inizia la produzione di ventilatori elettrici, che consumatori sempre più ricchi sono pronti ad acquistare. Al pari di altri elettrodomestici Midea, come i condizionatori.

Nel 2000 arriva l’espansione internazionale e l’apertura dei primi impianti di produzione all’estero, in Vietnam: senza dimenticare partnership con produttori provenienti da Stati Uniti, Egitto, Brasile, Argentina, Cile e India. He Xiangjian ha lasciato ogni incarico operativo nel 2012, per concentrarsi sulla strategia di sviluppo, con Midea Investment Holding.