Ue conferma sostegno al Programma Alimentare Mondiale

Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Wfp) ha accolto con favore un contributo di 11,9 milioni di euro da parte dell'Unione europea (Ue) attraverso la sua direzione generale per la protezione civile europea e le operazioni di aiuto umanitario (Dg Echo) per la fornitura di voli di aiuto umanitario dell'Ue (Haf). Questo contributo consentirà al Wfp di implementare i servizi Haf dell'Ue da marzo a dicembre 2023, utilizzando le capacità e il dispiegamento sul campo del Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite (Unhas) gestito dal Wfp, con particolare attenzione al Mali e alla Repubblica democratica del Congo (Rdc).

Questi voli mirano a facilitare l'accesso chiave attraverso i servizi di trasporto aereo umanitario alle popolazioni bisognose di assistenza, specialmente nelle aree difficili da raggiungere dove nessun trasporto di superficie è idoneo. Il contributo estende anche la possibilità di coprire le risposte in altri paesi attraverso voli ad hoc/temporanei - come il Burkina Faso - con voli attivi da novembre 2022, e in Madagascar per sostenere la risposta ai cicloni. Il progetto Haf dell'Ue è flessibile e agile nel rispondere ai mutevoli ambienti in contesti prolungati e apporterà continuamente gli adeguamenti necessari per un trasporto aereo dedicato, sicuro ed economico a sostegno di progetti umanitari finanziati dall'Ue in contesti operativi esistenti o nuovi.

"Siamo grati all'Unione Europea per aver continuato il suo impegno nei confronti del Wfp, consentendo all'Unhas di fornire un supporto vitale agli operatori umanitari per raggiungere le popolazioni bisognose", afferma Philippe Martou, capo dell'aviazione del Wfp.

Seguendo un approccio coordinato che garantisce la complementarità tra i servizi Unhas e Eu-Haf, la collaborazione, attualmente attiva in Burkina Faso, Repubblica Democratica del Congo, Kenya, Madagascar e Mali, fa leva sulla notevole esperienza e sui partenariati esistenti dei due servizi, ottimizzando i risultati operativi e offrendo servizi aerei efficaci ed efficienti per le comunità umanitarie e di sviluppo in quei paesi. Dal suo lancio nel 2020, l'Haf dell'Ue gestito dal Wfp ha trasportato più di 35.000 passeggeri e 600 tonnellate di merci umanitarie leggere.