Happy boat in Toscana, guida pratica per chi viaggia in barca

Toscana promozione turistica, nell’ambito del progetto di Vetrina Toscana, ha presentato il libro: “Happy Boat in Toscana-Ricette per naviganti a vela e a motore”. Si tratta di una guida pratica alla cucina tipica, dedicato a chi sceglie di visitare la Toscana in barca: protagonista è la costa toscana con una raccolta di ricette tipiche interpretate dagli chef del territorio.

Per Vetrina Toscana, il progetto di Regione e di Unioncamere che unisce tipicità, autenticità dei territori e attenzione all’ambiente, l'enogastronomia è un #viaggionelviaggio: muoversi, infatti, permette di conoscere posti nuovi e assaporarne i prodotti e i piatti tipici. Non a caso la guida propone un viaggio "da gustare" lungo i circa 600 chilometri di costa con 17.550 ormeggi e una rete diffusa di porti e approdi turistici.

"Il tema della sostenibilità e della salvaguardia del mare passa anche dall'enogastronomia -sottolinea il comunicato di Vetrina Toscana-. Non solo ricette, quindi, ma anche suggerimenti sui prodotti tipici che non possono mancare in una cambusa gourmet e sostenibile. Inoltre, consigli da adottare per la riuscita di un buon piatto e per la salvaguardia del mare: dall'utilizzo di prodotti locali, all'attenzione alla stagionalità anche per il pescato, per non danneggiare l’ecosistema e consentire la riproduzione".

"Navigare lungo la costa e le isole -aggiunge la nota-, consente un punto di vista privilegiato dove il mare è protagonista assoluto anche nel piatto e permette di scoprire, oltre a nuovi territori, varie specie ittiche, attraverso le ricette della tradizione, tutelando la biodiversità naturale, ma anche alimentare: un’esperienza gastronomica che recupera antichi saperi, storie e mestieri".

La guida spazia dai super classici come gli spaghetti con le arselle e le acciughe marinate, a nuove interpretazioni come le triglie con patate, la palamita al pesto di ortica o l'insalata di sgombro marinato. Tutto accompagnato da alcuni consigli sulle tecniche di preparazione: meglio prediligere cotture brevi e marinature in modo da preservare la qualità degli ingredienti e ridurre al minimo il rischio di fermentazioni. Ma anche scegliere piccole pezzature, tagli sottili e spessori bassi: cose che consentono di approfittare della temperatura di zuppe o verdure per cuocere il pesce, risparmiando così tempo ed energia. Non mancano, inoltre, approfondimenti ed aneddoti sui prodotti usati per le ricette.

La Toscana vanta, infatti, una cultura gastronomica secolare e i prodotti certificati (Dop, Igp, Pat) ne garantiscono l’autenticità, la provenienza e la produzione secondo rigorosi disciplinari. Le ricette del volume sono state concesse dai cuochi della rete di Vetrina Toscana. Completano il volume: una scheda di Slow Food Italia e una a cura di Vetrina Toscana con un focus su alimentazione, sostenibilità e salute del mare.