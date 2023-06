Con Nespresso il sogno californiano dell'estate 2023

Nespresso inaugura la stagione del sole e del caldo con una rinfrescante esperienza ispirata al sogno californiano: una linea di deliziosi caffè aromatizzati e no, da gustare con ghiaccio, accessori super trendy e ricette dissetanti, il tutto accompagnato dai colori di un inconfondibile tramonto della California.

La collezione rende omaggio allo stile di vita californiano, fatto di calde giornate in riva all’oceano, tramonti, arte, passeggiate in pattini nella splendida Venice Beach e la spensieratezza di un giro sulle giostre del molo di Santa Monica. Nespresso, con la collezione Summer 2023 – Californian Dream, vuole far vivere a tutti gli amanti del caffè il piacere della stagione più calda attraverso un viaggio, abbracciando un ritmo di vita più lento e apprezzando i più piccoli momenti quotidiani.

Al centro della scena, il nuovissimo caffè double espresso in edizione limitata, Barista Creations Juicy Watermelon Over Ice per Vertuo, che porta in tazza tutta la vivacità della collezione: un caffè aromatizzato all’anguria, dal gusto delicato e fruttato adatto per essere erogato direttamente su ghiaccio. Un rinfrescante gusto dolce e succoso di anguria che incontra il caffè Arabica proveniente dall'Etiopia e dall'Indonesia, dalla tostatura separata per esaltarne le note delicate e floreali.

Un’altra novità di questa collezione è il Cold Brew Style Intense per Vertuo dalla consistenza morbida e setosa, con note di cereali tostati e caramello, poco amaro e con una piacevole freschezza tipica dei caffè estratti a freddo.

Per gustarlo al meglio basterà inserire acqua fredda da frigo nel serbatoio della macchina Vertuo Pop, Vertuo Next o Vertuo Creatista, preferibilmente insieme a 3-4 cubetti di ghiaccio, ed erogare una capsula di caffè (355 ml) su una manciata di ghiaccio.



Oltre a queste novità, quest'estate tornano i caffè estivi più amati di Nespresso, il Barista Creations Coconut Flavour Over Ice per Original e Tropical Coconut Flavour Over Ice per Vertuo oltre a Freddo Delicato & Freddo Intenso per Original e Ice Leggero & Ice Forte per Vertuo, che fanno parte della gamma Barista Creations for Ice di Nespresso.

Per riuscire ad assaporare ogni momento di questa estate californiana, le nuove ricette a base di caffè con ghiaccio di Nespresso offrono agli appassionati un momento di gusto e brio, per l’intera giornata. La ricetta Juicy Watermelon Fizz combina lo zucchero di canna e l'anguria per una sensazione rinfrescante con una giocosa raffinatezza.

La collezione estiva Californian Dream si compone anche di una serie di accessori di ispirazione californiana, con un design trendy che li rende un must per la bella stagione. Tra le novità della gamma, il Nomad Tumbler – progettato dal designer milanese Federico Peri e creato per consentire agli amanti del caffè di avere il loro caffè con ghiaccio al proprio fianco, ovunque vadano. Con l'esterno trasparente, la comoda impugnatura, la pratica cannuccia e il tappo, è facile rimanere alla moda anche in viaggio.

Da segnalare, infine, il concorso Californian Dream, che dà l’opportunità di vincere un viaggio per due persone in California, sulla costa ovest degli USA ed è attivo dal 5 giugno fino al 2 luglio in tutte le Boutique Nespresso, sul sito di Nespresso e tramite call center a fronte di un acquisto presso Nespresso di qualsiasi importo. Il montepremi complessivo è di 5 viaggi per 2 persone. 10 notti e 11 giorni per vivere davvero il sogno Californiano a cui è ispirata la collezione Nespresso. Tra le tappe: Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Antelope Canyon, Grand Canyon, Bryce Canyon, Monument Valley, Death Valley e altro ancora.

La collezione estiva Nespresso Californian Dream è disponibile online e nelle boutique Nespresso a partire dal 29 maggio per un periodo limitato fino a esaurimento scorte.