Fao: oceani sempre più indispensabili per nutrire il mondo

L'oceano è la chiave per la sicurezza alimentare globale, il sostentamento di oltre 600 milioni di persone ed è essenziale per trasformare i sistemi agroalimentari. A dichiararlo è, in un video ufficiale, Manuel Barange, direttore della Divisione Pesca e Acquacoltura presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao).

Barange, ritenuto uno dei più rinomati scienziati del mare, sta attualmente attingendo a tutta la sua esperienza per aiutare i Paesi a guidare una trasformazione blu per espandere in modo sostenibile i sistemi alimentari acquatici a beneficio sia delle persone che del pianeta, senza lasciare indietro nessuno.

In occasione della Giornata mondiale degli oceani, Barange ha spiegato cosa comporta la Blue Transformation, perché l'oceano è importante e in che modo i cibi acquatici sono una delle maggiori opportunità per combattere la fame e persino il cambiamento climatico.

Come scienziato, l'esperto sottolinea che l'oceano è essenziale per un clima stabile, poiché assorbe un quarto delle emissioni di carbonio che emettiamo e il 90% del calore che produciamo. Inoltre, l'oceano occupar i tre quarti del pianeta e il 90% dello spazio abitabile per qualsiasi animale o pianta.

“Francamente, posso dire che, al giorno d'oggi, non c'è un solo problema, che si tratti del cambiamento climatico, della sicurezza alimentare o della povertà che possa essere risolta senza considerare l'oceano come parte della soluzione”, sottolinea Barange.

I cibi acquatici, spiega il dirigente Fao, rappresentano una "enorme opportunità" in ragione delle 3000 diverse specie di pesci, molluschi, crostacei e alghe che catturiamo e alle oltre 650 specie che coltiviamo. Questa notevole biodiversità si accompagna a una crescita globale domanda degli alimenti acquatici, per la quale, la risposta più adeguata, secondo Barange, è l'acquacoltura, una pratica che implica uno spirito di adattamento da parte dei pescatori e una più forte opera educativa e formativa rivolta ai consumatori.

Le persone fanno parte dell'ambiente oceanico, sottolinea Barange, ricordando che, a livello globale, circa 600 milioni di persone dipendono dalla pesca e dall'acquacoltura. Circa il 90% di loro vive nel sud del mondo, molti dei quali in comunità dove vi sono pochissime alternative per il proprio sostentamento e per il proprio cibo, per ciò che concerne l'oceano, i fiumi e i laghi.

“Dobbiamo anche trovare soluzioni che funzionino su larga scala. E per far funzionare queste soluzioni, devi portare i giocatori sul tavolo per diventare gli steward di cui abbiamo bisogno... Senza l'oceano, i fiumi e i laghi, non affronteremo efficacemente i problemi della povertà, della malnutrizione, della sicurezza alimentare e del cambiamento climatico. Abbiamo bisogno di comunità dipendenti dall'oceano attorno al tavolo", conclude Barange.