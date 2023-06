Venezia, primo corso per l'Accademia dello yachting

Venezia è la sede della prima Accademia mondiale per lo yachting. Con la conclusione del primo corso, entra nel vivo l’iniziativa congiunta, del Ciset, Centro internazionale di studi sull'economia turistica, di cui sono soci Università Ca’ Foscari Venezia e Regione Veneto e del gruppo privato Acquera Yachting.

Venezia attirerà studenti e giovani manager da tutto il mondo che torneranno “sui banchi di scuola” per imparare a soddisfare la domanda sempre più selettiva di un turismo della fascia alta del lusso che pretende efficienza e affidabilità assoluta, oltre che unicità nell’offerta di servizi di qualunque tipo, compresa ovviamente la ristorazione.

Il corso, primo nel suo genere nel panorama mondiale, è finalizzato a consentire ai futuri operatori in particolare di agenzie marittime, delle società di servizi alla grande nautica da diporto, dei creatori di experiences nel mondo del lusso, di acquisire con un know how di base unico per potersi confrontare con una clientela internazionale molto esigente sia essa B2B o B2C.

Il primo corso, realizzato in collaborazione anche con Umanaforma del gruppo Umana, ha licenziato 14 yachting& luxury experiences specialists, sette dei quali hanno utilizzato le lezioni come una scorciatoia verso un lavoro all’interno del gruppo Acquera che conta su un network di agenzie in Mediterraneo e nei Caraibi, specializzate nell’assistenza ai maxi yacht.

Ora i corsi si succederanno in prevalenza nei mesi da febbraio ad aprile in cui il carico di lavoro nel settore, specie in Mediterraneo, è inferiore. A breve sarà diffuso il bando per richiamare l’attenzione anche degli altri Paesi europei, e in prospettiva per “clonare” il corso oltre Atlantico: tra poco sarà diffuso da Acquera Education, il polo dedicato all’Academy nel seno di Acquera.

“Formare, affinare le competenze ed accompagnare giovani talenti per prepararli a navigare nel mondo del lusso e dello yachting è un’esigenza di mercato, ma soprattutto una missione per Acquera Education -sottolinea Alessandra Violet Vianello, Education coordinator presso Acquera. L'Academy è finalizzata a creare un nucleo di addetti ad alta specializzazione in grado di garantire un'interconnessione costante di livello fra la nautica del lusso, i servizi a terra e le bespoke luxury experiences, in grado cioè di creare esperienze uniche e di altissimo livello, con ricadute potenzialmente estese sui territori sui quali questi giovani interagiranno“.

"Per il Ciset -aggiunge Michele Tamma, presidente del centro e docente all’Università Ca’ Foscari Venezia, l'Acquera Academy aggiunge un ulteriore step negli oltre 30 anni di storia nella formazione per il turismo, che hanno portato Ciset a essere uno dei brand più riconosciuti nel campo a livello nazionale e non solo. Nell’arco di questa storia -prosegue- siamo sempre stati pronti all’ innovazione e attenti all’emergere di nuove figure professionali: rispondere alle esigenze specifiche di un settore in crescita come quello dello yachting e del turismo di alta gamma è una nuova sfida che abbiamo colto con soddisfazione”.

“Per il nostro gruppo la ricerca di addetti in grado di parlare lo stesso linguaggio dello yachting e del lusso in generale, è diventata una priorità -conclude Stefano Tositti, ceo di Acquera-. Ci aspettiamo che le ricadute della nuova Academy si riverberino su tutto il territorio conferendo a Venezia il ruolo di 'faro' nella formazione per il mercato della grande nautica da diporto e del lusso sul mare.”