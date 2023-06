Wfp: sospensione aiuti alimentari penalizza l'Etiopia

Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Wfp) sta accelerando gli sforzi per implementare salvaguardie e controlli rafforzati che assicureranno che l'assistenza alimentare umanitaria raggiunga le persone mirate e vulnerabili in tutta l'Etiopia. Ciò fa seguito a una dichiarazione congiunta del ministero degli Affari Esteri etiope e di Usaid che annunciano il loro impegno ad affrontare rivelazioni profondamente preoccupanti sulla sospensione degli aiuti alimentari.

"La sospensione alimentare è assolutamente inaccettabile e accogliamo con favore l'impegno del governo dell'Etiopia di indagare e ritenere responsabili i responsabili", ha affermato il direttore esecutivo del Wfp Cindy McCain. "La nostra prima preoccupazione sono i milioni di persone affamate che dipendono dal nostro sostegno e i nostri team lavoreranno instancabilmente con tutti i partner per riprendere le nostre operazioni non appena saremo in grado di garantire che il cibo raggiunga le persone che ne hanno più bisogno".

Mentre il Wfp sospenderà temporaneamente l'assistenza alimentare in Etiopia, l'assistenza nutrizionale ai bambini, alle donne incinte e che allattano, i programmi di pasti scolastici e le attività per costruire la resilienza di agricoltori e pastori continueranno senza interruzioni.

Un piano d'azione completo per rafforzare le salvaguardie e i controlli in tutto il paese includerà i partner del Wfp e delle Ong che lavorano più direttamente con le comunità e utilizzano la tecnologia per selezionare i più bisognosi e verificare la loro identità in tempo reale. Il Wfp sta inoltre rafforzando il monitoraggio degli alimenti fino alle famiglie beneficiarie e rafforzando il monitoraggio e la segnalazione delle violazioni da parte dei partner e dell'uso improprio degli aiuti alimentari.

Il Wfp sta lavorando a stretto contatto con le Nazioni Unite, i partner umanitari e le parti interessate locali per riformare il modo in cui l'assistenza viene fornita in Etiopia e in tutti i contesti operativi ad alto rischio in cui operiamo. L'organo delle Nazioni Unite prende molto sul serio questo problema e prenderà tutte le misure necessarie per garantire che l'assistenza alimentare fondamentale raggiunga coloro che ne hanno più bisogno.

“Come operatori umanitari, dobbiamo essere in grado di raggiungere le donne, gli uomini e i bambini più vulnerabili senza impedimenti e senza deviazioni”, ha affermato McCain. "Dobbiamo lavorare insieme per imparare e impedire che accada di nuovo in futuro".

Quest'anno, più di 20 milioni di persone in Etiopia hanno urgente bisogno di assistenza alimentare umanitaria, poiché continuano gli effetti a lungo termine del conflitto e della siccità.