Arriva la card contro il caro-spesa

È in arrivo una card da 380 Euro a favore di circa 1,5 milioni di famiglie da utilizzare contro il caro spesa. Lo ha annunciato il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida in un'intervista durante la trasmissione "Dritto e rovescio" su Rete 4.

"Dobbiamo aiutare il sostegno al carrello -spiega il ministro-. Quindi, già nella seconda metà di luglio, quasi un milione e mezzo di famiglie italiane riceveranno una card che permetterà di avere un contributo per abbattere i costi e le spese legate alla crescita alimentare dei beni primari".

Per quanto riguarda l’accesso a tale card, avrà dei paletti ben precisi: al momento si parla di un massimale di reddito di 15 mila euro per potere accedere al beneficio. Secondo i calcoli fatti dall’Inps e dall’Anci, l'ipotesi è quella di rilasciare 1,4 milioni di card da 382 euro ciascuna. A beneficiarne saranno le famiglie in difficoltà, ma non solo: sono previste ulteriori esclusioni per chi già beneficia di altri sostegni. La card, sembra potrà essere attivata entro il 30 settembre: le carte che non saranno attivate entro questa data verranno poi ridistribuite tra chi le ha già attivate

Lollobrigida ha precisato che le card "verranno distribuite negli uffici postali e alle famiglie che riceveranno la lettera. È un calcolo -prosegue il ministro- che sta facendo l'Inps sulla base dei 500 milioni di Euro stanziati, che vengono suddivisi insieme Inps e Anci, che è l'associazione nazionale rappresentativa dei comuni, che permette di intervenire su un parterre di circa 1.400.000 famiglie".

"Questo -conferma il ministro- permetterà di avere non solo 500 milioni ma anche una scontistica molto importante all'interno di tutti le attività commerciali che aderiranno al progetto. Per esempio -conclude Lollobrigida-, la grande distribuzione dopo una trattativa importante, l'abbiamo convinta a un ampio intervento di solidarietà che vedrà il 15% di sconto sui prodotti interessati come primari e in più in questi sconti saranno sommabili a quelli già in essere all'interno delle catene stesse".