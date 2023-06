Nas Carabinieri, un anno di controlli

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, quelli che ogni giorno chiamiamo Nas, in occasione della Giornata mondiale sulla sicurezza alimentare che si è celebrata la scorsa settimana, hanno divulgato i dati dell'attività sviluppata dalla specialità dell’Arma, d’intesa con il ministero della Salute. Un'attività intensa che ha consentito, nell’ultimo anno, di sottrarre dalle tavole degli italiani oltre 8.000 tonnellate di alimenti irregolari di varia natura, tra prodotti ittici, lattiero-caseari, carne, prodotti da forno e cereali, bibite e bevande per un valore complessivo di oltre 34 milioni di Euro.

Le motivazioni dei sequestri vanno dall'ignota provenienza, alle pessime condizioni igienico-sanitarie, allo stoccaggio in ambienti non adeguati, presenza di evidenti segni di alterazione o con date di scadenza superate. Nel complesso sono state eseguite ca. 27 mila ispezioni nei confronti dell’intera filiera agroalimentare (produzione, distribuzione e ristorazione), rilevando irregolarità in oltre 10 mila strutture ispezionate (il 37%).

Nel corso dei controlli sono state accertate 16.118 violazioni alle normative nazionali e comunitarie che disciplinano l’igiene e la sicurezza degli alimenti; sono stati arrestati 3 operatori del settore alimentare (2 veterinari addetti ai controlli della filiera delle carni e lattiero-casearia per corruzione ed abuso di ufficio, un titolare di un caseificio per furto di energia elettrica); sono stati segnalati 9.328 soggetti alle autorità competenti (di cui 772 denunciati all’Autorità giudiziaria); sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 126 milioni di euro.

Nel corso dei controlli sono state chiuse per gravi irregolarità igienico-sanitarie e autorizzative 798 strutture: depositi, ristoranti, panifici, attività di produzione e vendita di alimenti vari, etc. per un valore complessivo di oltre 500 milioni di Euro).

Tra gli interventi che i Nas indicano come "situazioni più significative accertate" nel corso dell'anno si evidenziano:

Nas Catania

A seguito del controllo eseguito su un mezzo adibito al trasportato di alimenti riconducibile ad un’agenzia commerciale rumena, avente sede logistica a Catania, sequestro di 1.500 chili di prodotti di origine suina provenienti da zone estere soggette a restrizione, destinati a grossisti siciliani e introdotti nel territorio nazionale in violazione dei vigenti regolamenti comunitari. Il valore delle carni sequestrate corrisponde a 30.000 Euro. Sequestrata anche nella provincia un’attività commerciale all’ingrosso di alimenti etnici dove sono state rinvenute circa 25 tonnellate di prodotti in cattivo stato di conservazione. Il valore della struttura equivale a 1 milione di Euro e quello degli alimenti in sequestro a 500.000 Euro. Sequestrati anche 4.000 kg di alimenti etnici (del valore di 50.000 Euro), prevalentemente vegetali, confezionati su pallet senza alcuna indicazione commerciale attestante la rintracciabilità, rinvenuti in un deposito abusivo di alimenti etnici di Catania.

Nas Milano

Deferito in stati di libertà il titolare di una ditta di Milano per aver commercializzato confezioni di prodotti di origine animale, a base di carne, riportanti indicazioni fraudolente con riferimento agli ingredienti non rispondenti alle informazioni contenute nell'etichetta originaria. La merce, illegalmente importata dalla Cina, è risultata altresì priva dei documenti relativi alla tracciabilità. Sequestrate 60 confezioni di prodotti carnei, per un valore complessivo di euro 1.200.

Nas Livorno

Segnalato all’autorità sanitaria il titolare di una piattaforma logistica di alimenti etnici cinesi della provincia di Lucca, per avere attivato una porzione dell’attività di vendita all’ingrosso, adibita a deposito e stoccaggio derrate alimentari, privo di notifica sanitaria e registrazione all’autorità competente. Disposta l’immediata chiusura e inibizione dell’attività di deposito, per un valore complessivo di 2.000 Euro, ed eseguito contestualmente il blocco sanitario di 30 tonnellate di alimenti ivi custoditi, del valore di un milione e mezzo di euro. Elevate sanzioni pecuniarie pari a 1.000 Euro.

Nas Parma

Nel corso di un controllo eseguito presso una rivendita all’ingrosso di prodotti alimentari etnici di Reggio Emilia sono stati sequestrati 2.128 kg di prodotti alimentari vari confezionati (conserve alimentari ittiche e vegetali, condimenti e salse varie) dal valore commerciale complessivo di 10.000 Euro, in quanto privi in etichetta delle indicazioni in lingua italiana. Inoltre, presso una rivendita di prodotti alimentari etnici di Modena, è stato deferito in stato di libertà il titolare, cittadino di origine cinese, poiché nel corso dell’ispezione, all’interno di una cella frigo, sono stati rinvenuti, e sottoposti a sequestro, 2.000 kg di prodotti alimentari (carne e pesce del valore di 25.000 Euro) in cattivo stato di conservazione. Nella medesima circostanza sono stati sequestrati ulteriori 115 kg di prodotti alimentari vari confezionati (pasta, condimenti, spezie e bevande dal valore di euro 1.000) decorsi di validità. Disposta l’immediata sospensione dell’attività, il cui valore corrisponde ad un milione di euro, ed elevate a carico del titolare sanzioni per 3.000 Euro.

Nas Brescia

Deferito in stato di libertà, per frode nell’esercizio del commercio, il titolare, di origini pakistane, di un’azienda di Brescia deputata al commercio all’ingrosso di generi alimentari, dove è stata riscontrata la presenza di diversi alimenti, impacchettati, la cui data di scadenza, ormai superata da mesi, era stata cancellata e poi riscritta al fine di estenderne fraudolentemente la genuinità, così da renderli vendibili. All’interno di una cella frigorifera inutilizzata infatti, sono state rinvenute e sequestrate oltre seicento confezioni tra cocco disidratato, farine, legumi e spezie.

Nas Cremona

Nel corso dell’ispezione svolta presso un deposito di commercio all’ingrosso di cereali etnici di provenienza estera avente sede nella provincia di Pavia, sono stati sequestrati: 4 quintali di quinoa bianca proveniente dal Perù per la presenza di contaminanti chimici oltre i limiti consentiti e derivanti dall’uso di pesticidi; 18 quintali di cereali esteri (azuki verde, lenticchie puys, bulgur, lenticchie eston) per etichettatura non conforme (indicazione di stabilimento di confezionamento diverso da quello reale). Tutto per un valore complessivo di 23.000 Euro. Sono state elevate a carico del responsabile dell’attività (cittadino italiano) sanzioni per 3.000 Euro.

Nas Padova

Segnalato alle competenti Autorità e deferito in stato di libertà il titolare, di origini bengalesi, di una ditta della provincia di Vicenza per aver attivato un fabbricato per la vendita all’ingrosso di prodotti etnici privo di registrazione aggiornata, in mancanza di manuale di autocontrollo, in carenti condizioni igieniche e per aver omesso di redigere il documento di valutazione dei rischi sul luogo di lavoro. Disposta l’immediata chiusura ed inibizione dell’attività di deposito con contestuale sequestro di 30.000 kg di alimenti ivi custoditi per un valore complessivo di 2 milioni di Euro.

Nas Ancona

Nel corso dell’ispezione condotta presso un deposito di alimenti e bevande della provincia di Macerata, gestito da un cittadino di origine pakistana, sono state rinvenute e sottoposte a sequestro 402 bottiglie da litri 1,5 cadauna, di bevanda analcolica, all’aroma di pera, denominata “strumka”, con etichette non conformi poiché prive delle previste indicazioni obbligatorie. Elevate sanzioni pecuniarie di 2.000 Euro a carico del legale responsabile.

Nas Roma

Sequestrate 875 tonnellate di alimenti e sospesa l’intera attività di una società di distribuzione di prodotti etnici asiatici sita in Roma. Nel corso dell’ispezione svolta, sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie e strutturali.