Ucraina: danni incalcolabili per l'agricoltura dopo Kakhovka

Secondo il ministero dell'Agricoltura ucraino, 600mila ettari di terreno agricolo non hanno più accesso all'acqua per l'irrigazione a seguito della distruzione della diga di Kakhovka, avvenuta il 6 giugno. Prima dell'invasione in Ucraina, venivano raccolti ogni anno circa 4 milioni di tonnellate di grano e semi oleosi per un valore di 1,5 miliardi di dollari (1,4 miliardi di euro).

Molte fattorie sono state confiscate dall'esercito russo in quasi un anno e mezzo di guerra. Poi è arrivato il disastro di Kakhovka che va a danneggiare un numero inestimabile di aziende agricole non solo nei territori di conflitto ma anche nella Crimea settentrionale, da sempre rifornita dalla diga. Il pregiudizio, quindi, sarebbe più per i russi che non per gli ucraini.

Prima della guerra, Kherson produceva il 12% delle verdure totali del paese, sebbene il suo territorio copra solo il 2% della terra agricola della nazione. L'Ucraina ha ora perso il 36% del suo raccolto totale di pomodori.

"I pomodori dell'Ucraina meridionale sono i migliori, soprattutto quelli di sapore dolce. Con un'irrigazione sufficiente, sotto il sole del Sud, maturano particolarmente bene", ha affermato Yuri Lupenko, ricercatore dell'Istituto di economia agraria di Kiev. Lupenko ha avvertito che gli agricoltori dell'Ucraina meridionale potrebbero perdere il proprio sostentamento senza l'acqua del bacino idrico di Kakhovka e che le verdure potrebbero diventare una merce rara.

La distruzione della diga, inoltre, non avrà alcun effetto immediato sulle esportazioni di grano dell'Ucraina, poiché anche le aree colpite sono state tagliate fuori dal mercato internazionale dal 2022, tuttavia Stephan von Cramon-Taubadel, un economista agrario dell'Università di Göttingen, afferma che "la tensione deriva dalla somma di molte incertezze. I prezzi possono fluttuare molto rapidamente man mano che arrivano più informazioni".

Von Cramon-Taubadel sostiene che i prezzi del grano sul mercato internazionale sono aumentati mediamente del 3% subito dopo la distruzione della diga e prevede forte instabilità economica fino a quando la guerra proseguirà. Per il momento, aggiunge l'economista, i buoni raccolti nei principali Paesi agricoli - Russia compresa - e le previsioni positive per il raccolto del 2023 significano prezzi relativamente bassi per le importazioni, in particolare nel Sud del mondo. Tuttavia, in futuro, la produzione agricola ucraina si renderà nuovamente necessaria, in particolare per combattere la fame nel mondo.

"Se a medio termine la regione soffrirà sempre di più a causa della guerra e della distruzione, come nel caso di questa rottura della diga, sarà come andare in guerra contro la carestia con un braccio legato dietro la schiena", aggiunge von Cramon-Taubadel, concludendo che un'altra fonte di confusione sono stati i ripetuti dubbi della Russia su un'estensione dell'accordo sul grano del Mar Nero.