Mondelez riduce le attività in Russia

Il gigante mondiale degli snack Mondelēz International ha annunciato di avere ridimensionato le operazioni in Russia e di voler fare del business nel Paese un'attività autonoma con una catena di fornitura autosufficiente entro la fine del 2023. L'annuncio segue un crescente "boicottaggio aziendale" attuato ai danni del marchio da parte dei paesi del Nord Europa: sono ormai parecchie, infatti, le aziende della regione che hanno annunciato l'intenzione di non vendere più i prodotti Mondelēz visto che la multinazionale continua a essere presente in Russia dopo l'invasione dell'Ucraina.

Per far fronte a questa situazione, l'azienda ha dichiarato di aver interrotto i nuovi investimenti di capitale, il lancio di prodotti e la spesa per i media pubblicitari in Russia. "A seguito di queste azioni -si legge in un comunicato-, stiamo vendendo molti meno prodotti e le nostre vendite sono in calo. Quest'anno, i nostri volumi complessivi sono diminuiti a due cifre e sia i volumi delle importazioni che la quota di mercato sono diminuiti in modo significativo". Inoltre, "Stiamo continuando a ridurre le nostre attività e prevediamo un ulteriore calo dei volumi e delle vendite mentre lavoriamo per rendere le nostre attività in Russia autosufficienti. Prevediamo di rendere l'attività russa autonoma con una catena di fornitura indipendente entro la fine dell'anno", aggiunge la nota.

.La società, che ha in portafoglio tra gli altri brand come Oreo, Toblerone e Cadbury, ha una forte presenza in Russia con marchi di cioccolato locali come Marabou e Freia. Un portavoce di Mondelēz International ha dichiarato che l'azienda è "consapevole della situazione nel Paese" e che è a conoscenza della decisione di alcune imprese di agire contro i suoi marchi. "Ci rendiamo conto che si tratta di una questione delicata e rispettiamo pienamente le opinioni di chi ci circonda -dice il portavoce di Mondelez che preferisce rimanere anonimo-. Tuttavia, siamo delusi dal fatto che i nostri marchi siano stati scelti per un trattamento diverso rispetto ad altri. Abbiamo chiarito che i nostri marchi sono prodotti localmente in Norvegia e Svezia e che nessun prodotto venduto nei Paesi nordici è fabbricato in Russia. Inoltre, non esportiamo in Russia alcun prodotto fabbricato nei Paesi nordici". Inoltre, dice, "la società ha sempre condannato questa guerra brutale, contribuendo al contempo a mantenere la continuità della catena di approvvigionamento con i nostri prodotti".

In una dichiarazione pubblica rilasciata giovedì scorso, 15 giugno, l'azienda ha ammesso che continua a ridurre le sue attività in Russia e che si aspetta un ulteriore calo dei volumi e delle vendite mentre lavora per rendere le operazioni in Russia autosufficienti. "Se sospendessimo tutte le nostre attività, rischieremmo di cederle a un'altro soggetto che potrebbe utilizzare tutti i proventi per i propri interessi", ha scritto Mondelēz nella dichiarazione resa pubblica nei giorni scorsi. "Significherebbe -aggiunge l'azienda- interrompere parte delle forniture alimentari per molte famiglie che non hanno voce in capitolo sulla guerra. Questo creerebbe inoltre una grande incertezza per i nostri circa 3.000 colleghi e per gli oltre 10.000 agricoltori che dipendono da noi".