AdAstra Project: Heineken tra i partner dell'iniziativa sociale

Fondazione di Comunità Milano lancia i suoi tirocini per in ambito caffetteria e Bartender-Mixology.

C'è Heineken Italia tra i partner di AdAstra Project, il programma di formazione-lavoro per giovani cosiddetti Neet (“Not in Education, Employment, or Training”) ideato e sostenuto da Fondazione di Comunità Milano. Il progetto prende forma in 3 Academy d’eccellenza, 70 persone under 30 formate per il settore Beverage, 75% dei partecipanti assunto dopo un tirocinio retribuito di 4 mesi, oltre 50 esercizi commerciali coinvolti nell’area milanese.

AdAstra Project è un percorso di formazione nel Beverage (Caffetteria e Bartender-Mixology) rivolto a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 27 anni residenti nell’area metropolitana di Milano, disoccupati o inoccupati, con basso livello di istruzione e scarsa esperienza lavorativa. La partecipazione al progetto è gratuita ed è aperto a chiunque sia in possesso dei requisiti.



Fondazione di Comunità Milano ha ideato il progetto mettendo a disposizione le proprie risorse economiche. Assieme alle altre aziende coinvolte, Heineken Italia offre la sua Academy per la formazione in ambito caffetteria e Bartender-Mixology, nonché il know-how di docenti esperti. A&I – ente accreditato in Regione Lombardia per la formazione e i servizi al lavoro – seleziona, accompagna e guida i partecipanti in aula, durante il tirocinio e fino all’ingresso nel mondo del lavoro.

“Siamo orgogliosi di essere parte di AdAstra Project anche quest’anno, il secondo per noi. L’esperienza dei ragazzi al Centro di Formazione Heineken Italia è stata intensa e coinvolgente", dichiara il Public Affairs Manager di Heineken Italia, Paolo Merlin. "Durante il percorso hanno trovato in Università della Birra un ambiente aperto e inclusivo, docenti con grande capacità di ascolto ed attività d’aula coinvolgenti. AdAstra rispecchia i valori fondamentali di inclusività che caratterizzano l’attività di Heineken Italia, ma risponde anche alle esigenze del mercato, trasmettendo know-how e professionalità. Noi di Heineken Italia - prosegue Merlin - crediamo fermamente che puntare sulle nuove generazioni sia un investimento per il futuro di tutti. Ecco perché siamo grati di poter essere parte di un’iniziativa così significativa, che darà supporto non solo a tutti i ragazzi coinvolti ma creerà anche valore condiviso per il settore del Food&Beverage in generale”.