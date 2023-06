Majestas (Briatore) fa 80 milioni e punta a quota 100

Il gruppo Majestas, proprietario dei marchi Billionaire, Twiga e Crazy Pizza e licenziatario dei brand Cipriani e Cova, chiude il 2022 con ricavi complessivi che sfiorano quota 80 milioni di euro e punta a cresce ulteriormente nel 2023. Il gruppo, che fa capo a Flavio Briatore (50%) e Francesco Costa tramite la società di investimenti Primavera Investments (50%), ha archiviato il 2022 con ricavi a quota 78,8 milioni di Euro: 24,9 milioni sono stati generati da Billionaire e 23,5 milioni da Twiga.

L’ebitda operativo di pertinenza del segmento si è attestato a circa il 25% dei ricavi, pari a “oltre il doppio del 2021”: gli altri 30,4 milioni di ricavi sono stati generati dalle licenze. A livello geografico, Europa e Regno Unito generano 49,3 milioni di Euro di ricavi, mentre i restanti 29,5 provengono dal Medio Oriente.

I brand Billionaire e Twiga, hanno “raggiunto una performance molto positiva, nonostante un inizio dell’anno ancora condizionato dalla pandemia e dalla ristrutturazione di alcuni locali”, fa sapere il gruppo. Il risultato, complessivamente, è stato reso possibile dall’espansione dei diversi brand nel corso del 2022.

Crazy Pizza, nello specifico, ha realizzato due opening a Roma e Milano, a cui hanno fatto seguito i due ristoranti in licenza in Arabia Saudita, quello in Qatar nella città di Doha e, più recentemente, in Kuwait nella capitale Kuwait City. Billionaire ha aperto in licenza a Doha così come Twiga che, inoltre, ha riaperto a Montecarlo. Per quanto riguarda Cova, l’insegna milanese ha aperto a Montecarlo nel primo trimestre 2022 e a Doha in sub licenza nel quarto trimestre.

L’outlook per il 2023 stima ricavi complessivi a circa 100 milioni di Euro: nel corso dell’anno Crazy Pizza si espanderà ulteriormente in Europa e in Medio Oriente con quattro nuovi ristoranti, oltre ad altri in fase di studio e pianificazione.

“Grazie anche all’acquisizione dei marchi prestigiosi in licenza, Cipriani e Cova Montenapoleone, ci siamo rafforzati e oggi possiamo affermare che Majestas è uno dei primi gruppi al mondo in questo settore, unico di matrice italiana, fra i tanti internazionali -spiega Flavio Briatore-. Siamo riusciti a valorizzare e affermare, non solo in Europa, ma anche in Medio Oriente, un modello di ospitalità ad alto tasso esperienziale, frutto di studio, analisi del mercato e intuizione. Ora vogliamo proseguire con questo sviluppo in una fase particolarmente felice per il settore, valutando nuove operazioni di partnership internazionali. La nostra forza risiede nella dedizione di tutti i nostri collaboratori, che non posso che ringraziare”.

“Negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento di trend nel settore luxury -aggiunge Francesco Costa-. In passato per i consumatori era fondamentale possedere un bene di lusso, oggi invece, l’importante è l’experience, e Majestas è l’espressione dell’eccellenza e di un’offerta assolutamente esclusiva”.