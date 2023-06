Ucraina: agricoltori minacciati dalle mine. Interviene l'Onu

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao) e il Programma Alimentare Mondiale (Wfp) hanno lanciato un programma congiunto in collaborazione con Fondation Suisse de Déminage (Fsd), partner per l'azione contro le mine, per sostenere i piccoli agricoltori e le famiglie rurali più colpite dalla guerra. Il lavoro è già iniziato nell'oblast di Kharkivska e in seguito si estenderà alle oblast di Mykolaivska e Khersonska, concentrandosi sugli agricoltori con appezzamenti di terreno inferiori a 300 ettari e sulle famiglie rurali che coltivano cibo per il proprio consumo.

Il programma è concepito per restituire in sicurezza la terra all'uso produttivo, anche bonificandola da mine e altri residui esplosivi della guerra, per aiutare a ripristinare i mezzi di sussistenza agricoli, contribuire alla ripresa economica dell'Ucraina ed eliminare gradualmente la necessità di assistenza umanitaria per migliaia di famiglie rurali.

La guerra ha danneggiato l'agricoltura e la produzione alimentare dell'Ucraina, interrotto le catene di approvvigionamento e le esportazioni, aumentato i costi di produzione e causato una diffusa contaminazione da mine.

Secondo il Rapid Damage and Needs Assessment, pubblicato nel febbraio 2023, la produzione ucraina di cereali e semi oleosi è diminuita del 37% nel 2022. Quasi il 90% dei piccoli produttori di colture intervistati dalla Fao in Ucraina ha riportato una diminuzione delle entrate a causa della guerra , e uno su quattro ha riferito di aver interrotto o ridotto in modo significativo la propria attività agricola.

Fao, Wfp e Fsd, in stretto coordinamento con le comunità, le autorità locali e il ministero delle Politiche Agrarie e Alimentari dell'Ucraina, identificheranno e mapperanno innanzitutto le terre che richiedono lo sminamento utilizzando immagini satellitari. Nella seconda fase, le squadre di sminamento esamineranno e ripuliranno le terre dalle mine e da altri resti esplosivi della guerra, dando la priorità agli appezzamenti che possono essere rapidamente liberati con un lavoro di sgombero minimo. Nella terza fase, Fao e Fsd analizzeranno i suoli per valutare la contaminazione da inquinanti lasciati dalle armi esplose. La Fao e il Wfp effettueranno simultaneamente un'indagine sui piccoli agricoltori e sulle famiglie rurali sui tipi di input e risorse di cui hanno bisogno per riavviare la produzione agricola e forniranno un sostegno diretto in natura o in denaro, ove possibile.

Ad oggi, il progetto da 100 milioni di dollari sta affrontando un deficit di finanziamento di 90 milioni di dollari. La Fao e il Wfp stimano un potenziale risparmio annuo fino a 60 milioni di dollari nell'assistenza alimentare diretta alle comunità rurali. Il progetto è stato sostenuto dal Fondo umanitario ucraino, un fondo comune delle Nazioni Unite, nonché da donatori privati.