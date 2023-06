Usa: un'agricoltura sempre più "spaziale"

La Nasa e il Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti (Usda) hanno firmato mercoledì un memorandum d'intesa, che rafforza la collaborazione tra le due agenzie, compresi gli sforzi per migliorare la ricerca agricola e scientifica della Terra, la tecnologia, la gestione agricola e l'applicazione di dati e modelli scientifici alle scelte in campo agrario.

L'accordo afferma l'interesse delle due agenzie a continuare la loro partnership di lunga data su attività di collaborazione reciprocamente vantaggiose che promuovono l'istruzione, la comunicazione e le attività di sensibilizzazione per ispirare i giovani americani a perseguire carriere in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico e nell'agricoltura. La partnership si baserà sul programma Bridge della Nasa per promuovere altre partnership per lo sviluppo della forza lavoro con partner dell'istruzione superiore, tra cui Tribal and Minority Serving Institutions e il programma NextGen appena lanciato dall'Usda, che investe 262,5 milioni di dollari per coltivare la prossima generazione di diversi professionisti dell'alimentazione e dell'agricoltura.

"Dal cielo all'Heartland, la Nasa e il Dipartimento dell'Agricoltura stanno riaffermando il nostro impegno ad ottenere dati essenziali nelle mani degli agricoltori americani e preparare le generazioni future a guidare e rafforzare l'industria agricola americana", ha affermato l'amministratore della Nasa Bill Nelson. "Mentre il clima continua a cambiare, i dati di osservazione della Terra della Nasa diventeranno sempre più decisivi per lo sforzo della nostra nazione di creare sistemi alimentari più resistenti al clima, aiutando i nostri agricoltori a sviluppare pratiche agricole e di acquacoltura più sostenibili".

Le agenzie intendono esplorare le opportunità per migliorare le prestazioni delle colture per raggiungere gli obiettivi della Terra e dello spazio, comprese le attività a sostegno del programma Artemis della Nasa, che include l'atterraggio della prima donna e della prima persona di colore sulla Luna e la creazione di lunari a lungo termine esplorazione per la preparazione dell'esplorazione umana di Marte.

"Dal garantire che le generazioni future siano in grado di raggiungere nuove vette mentre perseguono carriere nelle discipline scientifiche e nell'agricoltura, per fornire ai produttori dati critici e migliorare le pratiche agricole globali, l'Usda è onorata di rafforzare la nostra partnership con la Nasa", ha affermato il segretario dell'Agricoltura degli Stati Uniti Tom Vilsack.

La cooperazione nell'esplorazione spaziale con l'Usda include la ricerca relativa alle piante sulla Stazione spaziale internazionale e altre piattaforme spaziali e terrestri che hanno portato a nuovi modi per migliorare l'agricoltura americana e globale, proteggere l'ambiente e contribuire a migliorare la salute umana.