Usa: $ 500 mln di investimenti federali per biocarburanti domestici e agricoli

Il segretario del Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti (Usda) Tom Vilsack ha annunciato che il suo dicastero prevede di investire fino a 500 milioni di dollari dall'Inflation Reduction Act del presidente Joe Biden per aumentare la disponibilità di biocarburanti domestici e offrire agli americani ulteriori opzioni di carburante pulito.

"L'Inflation Reduction Act del presidente Biden è un investimento storico che espanderà l'energia pulita, ridurrà i costi per gli americani e costruirà un'economia a vantaggio delle famiglie che lavorano e delle piccole imprese", ha affermato Vilsack. "Espandendo la disponibilità di biocarburanti nostrani, stiamo rafforzando la nostra indipendenza energetica, creando nuove opportunità di mercato e flussi di entrate per i produttori americani e portando posti di lavoro ben retribuiti e altri benefici economici alle comunità rurali e agricole".

Nel dicembre 2022, l'Usda ha messo a disposizione 50 milioni di dollari in finanziamenti dell'Inflation Reduction Act per espandere l'uso e la disponibilità di biocarburanti di miscele superiori (Hbiip). Il segretario Vilsack ha anche annunciato i primi vincitori di 59 progetti infrastrutturali che riceveranno un totale di 25 milioni di dollari.

Inoltre, l'Usda ha annunciatoche a luglio il Dipartimento inizierà ad accettare domande per 450 milioni di dollari in sovvenzioni tramite Hbiip. Tali sovvenzioni continueranno a sostenere l'infrastruttura necessaria per ridurre i costi vivi per il rifornimento dei trasporti e le strutture di distribuzione per installare e aggiornare le infrastrutture relative ai biocarburanti come pompe, erogatori e serbatoi di stoccaggio.

Parallelamente a questi investimenti, l'Agenzia federale per la Protezione Ambientale ha recentemente finalizzato gli obiettivi di produzione di biocarburanti più alti mai raggiunti nella storia degli Stati Uniti, con la crescita delle categorie di biocarburanti cellulosici, diesel a base di biomassa, biocarburanti avanzati e non cellulosici avanzati. "Questa è una vittoria per l'indipendenza energetica e per la nostra economia rurale, garantendo stabilità e crescita in questo mercato per gli anni a venire", si legge in una nota dell'Usda.