Carrefour pensa al taglio di mille posti in Francia

Carrefour potrebbe tagliare 1.000 posti di lavoro in Francia. Lo riporta l'agenzia France Press confermata da un servizio del quotidiano Le Figaro, sottolineando che il colosso francese dei supermercati ha dichiarato che potrebbe tagliare fino a 979 posti di lavoro in Francia su base volontaria, nell'ambito di una più ampia ristrutturazione. I tagli di posti di lavoro previsti sarebbero attualmente in fase di negoziazione con i rappresentanti sindacali.

Il gruppo Carrefour ha presentato ai suoi soci una "nuova organizzazione delle sedi in Francia" secondo quanto riporta il quotidiano Le Figaro. Il colosso francese della grande distribuzione ha indicato, nell'occasione, che "potrebbero essere soggetti a esubero fino a un massimo di 979 occupati". Queste partenze riguarderanno solo i dipendenti della sede centrale, escludendo quelli dei negozi o dei magazzini", ha spiegato Carrefour. Potranno avvenire solo "su base strettamente volontaria e nel quadro di un sostegno sociale di alta qualità". Carrefour ha attualmente 7.000 dipendenti nella sua sede centrale, distribuiti tra Massy (Essonne), Evry (Essonne) e Mondeville (Calvados).

Secondo la società gli "allontanamenti volontari" dovrebbero avere luogo per "riorganizzarsi e guadagnare in competitività". Come annunciato nel novembre 2022 in occasione della presentazione del suo piano strategico, il retailer sta per riorganizzare le sue sedi centrali in Europa, e questo dovrebbe avere ripercussioni sui suoi dipendenti (vedi EFA News).

A novembre 2022, Alexandre Bompard ha spiegato che Carrefour soffre ancora di costi più elevati rispetto ai suoi concorrenti. In Francia, i rivenditori basati su reti di imprenditori indipendenti, come Leclerc, Intermarché e Système U, hanno un numero molto inferiore di sedi centrali, il che contribuisce alla loro competitività in termini di prezzi.

Alla fine di questa "riorganizzazione", in tutta Europa Carrefour avrà un solo team dedicato alla tecnologia, un altro al settore immobiliare e un terzo ai servizi finanziari, realizzando 4 miliardi di risparmi aggiuntivi. La Spagna centralizzerà gli acquisti dai fornitori di marchi nazionali per tutta l'Europa. Carrefour non ha ancora specificato in che misura saranno interessate le sue sedi centrali in Europa (Spagna, Belgio, Italia, Polonia e Romania). Ogni Paese sta ancora lavorando alla propria organizzazione futura.

"Questo progetto di trasformazione è volto a salvaguardare la competitività di Carrefour nel lungo periodo e a migliorare le prestazioni, l'agilità e la semplicità del servizio ai negozi - spiega il gruppo-. Inoltre, contribuirà a generare ulteriori risparmi per 4 miliardi di Euro da qui al 2026. Questi risparmi saranno reinvestiti nella nostra politica commerciale, con l'obiettivo di offrire i prezzi più bassi possibili".