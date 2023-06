Cina-Nuova Zelanda: si rafforza il patto su commercio e agricoltura

Cina e Nuova Zelanda hanno concordato di rafforzare la reciproca cooperazione in agricoltura, sicurezza alimentare, agevolazioni commerciali e altri settori. Lo riferisce una dichiarazione congiunta riportata oggi dall'agenzia Xinhua. I due Paesi avvieranno dei negoziati su un elenco di servizi vietati agli investitori stranieri, si legge. La Nuova Zelanda ha anche affermato di aver sottoscritto una serie di accordi di cooperazione con la Cina in materia di commercio, agricoltura, silvicoltura, istruzione, scienza e innovazione.

Il primo ministro neozelandese Chris Hipkins e il premier cinese Li Qiang hanno anche discusso della regione indo-pacifica, delle tensioni nel Mar Cinese Meridionale e dello stretto di Taiwan, ha affermato il governo neozelandese in una nota. Hipkins è in visita di Stato in Cina per rafforzare i legami commerciali con la seconda economia più grande del mondo. Quasi un quarto dei proventi delle esportazioni della Nuova Zelanda proviene dalla Cina, rendendola una delle nazioni occidentali più dipendenti dai legami con Pechino. Quella stretta relazione, unita agli aggressivi sforzi cinesi per sviluppare la propria influenza in Nuova Zelanda, secondo la stampa internazionale sarebbe fonte di preoccupazione per gli alleati di Wellington.

Ieri Hipkins ha parlato col presidente cinese Xi Jinping di "aree di cooperazione bilaterale diretta come commercio, istruzione, scienza e innovazione, agricoltura e turismo", secondo le osservazioni pubblicate dall'ufficio del primo ministro. Il premier ha anche parlato del "ruolo costruttivo che la Cina può svolgere nell'affrontare sfide globali condivise come il cambiamento climatico e la guerra in Ucraina", secondo la dichiarazione. Se da un lato Pechino si professa parte neutrale nel conflitto russo-ucraino, il governo cinese è stato ampiamente criticato per il suo rifiuto di condannare l'invasione russa e per il suo legame con Mosca. Parimenti, il governo neozelandese si è sempre distinto per la sua linea morbida nei confronti della Cina.

"Sosterremo sempre approcci e risultati che riflettano la politica estera o gli interessi e i valori indipendenti della Nuova Zelanda, in modo rispettoso ma coerente", ha affermato Hipkins nella dichiarazione di martedì. Il presidente della potenza asiatica ha dal canto suo replicato a Hipkins che le relazioni bilaterali "hanno continuato a svilupparsi in modo sano e stabile, portando benefici tangibili ai due popoli", stando aquanto pubblicato dall'emittente statale Cctv.