Usa: 115 mln dollari dal governo per incentivare gli agricoltori

Il segretario del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (Usda) Tom Vilsack ha annunciato che il suo dicastero sta effettuando investimenti per aumentare la capacità di lavorazione indipendente di carne e pollame, espandere le opportunità di mercato per gli agricoltori e sostenere una forza lavoro in crescita nelle aree rurali. L'annuncio arriva sulla scia del presidente Joe Biden e della sua visione sulla crescita dell'economia dal centro e dal basso verso l'alto, investendo in America, aumentando la concorrenza e responsabilizzando i lavoratori.

"Se da un lato gli agricoltori e gli allevatori americani hanno risposto alla domanda di produrre di più, le loro comunità hanno faticato a vedere la loro parte di benefici", ha detto Vilsack. “Sotto la guida dell'amministrazione Biden-Harris, l'Usda si impegna a sostenere i trasformatori di carne e pollame, aumentando la concorrenza e abbassando i costi per le famiglie che lavorano. L'annuncio che faccio oggi evidenzia questi produttori e riflette gli obiettivi dell'agenda Investire in America del presidente Biden, che promuove una visione sostenibile dell'agricoltura, dà priorità alle esigenze dei nostri produttori e delle piccole imprese, promuove la concorrenza, rafforza le nostre filiere agricole nazionali e porta prosperità alle persone e ai luoghi nelle zone rurali del nostro paese”.

L'Usda sta fornendo 15 premi per un totale di 115 milioni di dollari in 17 stati. A ciò si aggiungono cinque premi per un totale di 38 milioni di dollari attraverso il programma di espansione della lavorazione della carne e del pollame (Mppep) per aiutare i trasformatori indipendenti in cinque stati. L'Usda sta inoltre fornendo dieci premi per un totale di 77 milioni di dollari nell'ambito del Meat and Poultry Intermediary Lending Program (Mpilp) in dodici stati.

L'Istituto nazionale per l'alimentazione e l'agricoltura dell'Usda sta inoltre assegnando sette premi per un totale di 4,5 milioni di dollari a comunità e istituti tecnici in sette stati attraverso il programma Meat and Poultry Processing-Agricultural Workforce Training (Awt). Questi investimenti costruiranno una pipeline di lavoratori della lavorazione della carne ben addestrati e sosterranno luoghi di lavoro sicuri con salari equi per i lavoratori.

Il segretario Vilsack ha dato l'annuncio del provvedimento durante una tavola rotonda con produttori e imprese a Des Moines, Iowa e ha evidenziato gli sforzi sotto l'amministrazione Biden-Harris per costruire mercati più numerosi, nuovi e migliori e rafforzare le imprese agricole e alimentari.