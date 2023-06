Nigeria: la Banca africana di sviluppo investe nell'agro-energia

La Banca africana di sviluppo (Afdb) si impegna a sostenere il presidente nigeriano Bola Tinubu nei suoi sforzi e nella sua visione per migliorare l'agricoltura e altri settori economici del Paese africano. Lo ha dichiarato il presidente dell'Afdb Akinwumi Adesina, dopo un incontro con Tinubu a margine del vertice del New Global Financing Pact ospitato dal presidente francese Emmanuel Macron a Parigi.

Il capo dell'AfDB ha anche elogiato il leader nigeriano per la sua audacia, visione e determinazione per quanto riguarda la stabilità macroeconomica e fiscale per la Nigeria.

Adesina ha dichiarato che è stata una grande opportunità per lui vedere Tinubu lodarlo personalmente per i pensieri e le idee che ha portato al vertice di Parigi.

“Ho discusso con il presidente di un paio di cose, in primo luogo di agricoltura, per vedere cosa possiamo fare per sostenere il governo per quanto riguarda la visione del presidente in agricoltura", ha detto. “Abbiamo discusso delle zone speciali di lavorazione agroindustriale, per le quali abbiamo già circa 520 milioni di dollari per la Nigeria, e di come faremo in modo che il progetto venga effettivamente accelerato".

“L'altro punto di cui abbiamo parlato è il settore energetico, come sosterremo il suo sforzo, la sua visione e quella del suo governo per quanto riguarda l'accesso alle fonti", ha proseguito Adesina. "Il presidente vuole garantire l'accesso all'elettricità in Nigeria, quindi ci ha parlato di come possiamo sostenerlo, e gli ho assicurato che sosterremo in modo significativo questo settore".

Il presidente dell'Afdb ha osservato che la rimozione del sussidio per il carburante da parte di Tinubu aiuterà in modo significativo la Nigeria, aggiungendo che l'unificazione del forex libererà anche l'accesso al forex e renderà anche la valuta della Nigeria molto più competitiva in termini di competitività delle esportazioni per le merci che il paese produce. Adesina ha descritto le recenti mosse di Tinubu come i segnali giusti inviati agli investitori e alla comunità internazionale.