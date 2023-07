Callipo mette in palio ricchi premi

Tonno e insalata sono un must dell’alimentazione estiva, periodo in cui si preferiscono sapori freschi, pietanze veloci da preparare, equilibrio tra gusto e praticità. Per l’estate 2023 la novità è il connubio, per un’iniziativa a premi, tra Callipo, azienda calabrese con una storia di 110 anni nella lavorazione di conserve ittiche, e Naturizia, marchio del gruppo Almeda, società siciliana del settore dei prodotti ortofrutticoli pronti per il consumo con un assortimento che comprende insalate fresche, verdure già lavate e pronte da cuocere, mix di ortaggi, zuppe. Le insalate e i vasetti di tonno delle rispettive aziende si uniscono in un’iniziativa all’insegna dei sapori del Sud.

L’attività di co-marketing, attiva dal 20 giugno al 20 agosto 2023, coinvolgerà i supermercati delle principali insegne distributive attive in Sicilia e Calabria. Partecipare è semplice: acquistando insieme un prodotto Callipo e un’insalata Naturizia, tra quelli aderenti all’iniziativa, in un unico documento d’acquisto, il consumatore potrà vincere i premi messi in palio.

“L’attività di co-marketing ci consente di valorizzare al meglio i nostri prodotti suggerendo nuove modalità di utilizzo in cucina - spiega Edoardo Leone, Ceo di Almeda -. La collaborazione con Callipo ci sembra strategica perché coniuga i prodotti di alta qualità di due aziende del sud Italia e ci consente di evidenziare la nostra presenza sul territorio. Abbiamo fatto tesoro dell’antica tradizione contadina e valorizziamo il ricco patrimonio di biodiversità della nostra terra, nei nostri oltre 300 ettari di campi coltivati in Sicilia dando vita ogni giorno ad insalate, verdure e ortaggi d’eccellenza. Disponiamo di materie prime selezionate con cura e competenza dai nostri esperti agronomi e che rappresentano il meglio della produzione locale, con una filiera corta e trasparente”.

“Abbiamo accolto con piacere la partnership con Almeda - dichiara Giacinto Callipo, quinta generazione della famiglia - per dare vita ad un connubio che dia risalto ai prodotti di eccellenza del Sud Italia e alla tradizione artigianale di entrambe le aziende. I nostri filetti di tonno Callipo ancora oggi, infatti, vengono invasettati a mano dalle nostre maestranze, molte delle quali lavorano con noi da oltre 25 anni tramandando l’antica arte della nostra famiglia”.

Per partecipare all’iniziativa basterà accedere al sito web https://www.concorsonaturalmenteinsieme.it/, compilare il modulo di iscrizione al Concorso in ogni suo campo e caricare i dati dello scontrino relativo all’acquisto del prodotto Callipo e del prodotto Naturizia.

Completato questo iter, il cliente scoprirà se ha vinto o meno uno dei premi messi in palio: 142 ceramiche De Simone interamente realizzati e dipinti a mano con maestria dagli artigiani siciliani del diametro di 20 cm con 4 soggetti, ossia pesce, gallo, cactus e cavallo.

Entro il 20 agosto 2023 i partecipanti alla fase instant win, risultati vincitori o meno, potranno partecipare all’estrazione casuale, mediante software, del Superpremio finale, ossia un soggiorno per due persone presso il Popilia Country Resort del Gruppo Callipo, un suggestivo angolo di Calabria immerso in un’area collinare di 140 ettari.