Arla Foods, dalla Scandinavia i nuovi tappi a base di fibre

Parlando di sostenibilità non possiamo non porre attenzione a quanto sta avvenendo fuori dai nostri confini nazionali, dove le iniziative green si moltiplicano ben più che da noi. Un esempio è Arla Foods, cooperativa internazionale con sede a Viby in Danimarca e settima azienda casearia più grande del mondo. L'azienda sta collaborando con la start-up svedese Blue Ocean Closures (in parte proprietà di Alpla, azienda globale di imballaggi in materiale plastico) per creare un tappo a base di fibre per i suoi cartoni del latte.

L'iniziativa parte dai mercati di Danimarca, Svezia e Paesi Bassi, dove Arla utilizza i suoi cartoni per il latte. I tappi sono realizzati con materiale in fibra Fsc di provenienza sostenibile combinata con un sottile rivestimento barriera. Utilizzano una tecnologia avanzata di formatura sottovuoto e sono a base biologica, biodegradabili e riciclabili come la carta. Secondo la società, questa potrebbe essere la prima volta nel settore lattiero-caseario che viene introdotta una novità di questo tipo: se implementata, dicono, ridurrebbe il consumo di plastica dell'azienda di oltre 500 tonnellate l'anno.

Con circa il 23% della plastica utilizzata nei suoi cartoni, la cooperativa di proprietà degli agricoltori si sta concentrando sull'eliminazione dell'uso di plastica vergine su base fossile nei suoi imballaggi entro il 2030, proprio a partire dai tappi dei cartoni. "Migliorare il nostro packaging, compresa la riduzione dell'uso della plastica, è per noi un imperativo e sappiamo che anche i consumatori sono molto interessati a questo settore -sottolinea il direttore commerciale Peter Giørtz-Carlsen-. Questo progetto per esplorare quello che potrebbe essere il primo tappo a base di fibre sui cartoni del latte, è molto eccitante e dimostra che noi di Arla cerchiamo costantemente di migliorare e di guidare la trasformazione del packaging sostenibile".

Aggiunge Lars Sandberg, ceo di Blue Ocean Closures: "Grazie all'aumento del contenuto di fibre, la soluzione aumenterà la riciclabilità, a partire dalla Scandinavia e aprendo la strada a un cambiamento globale".

Con il finanziamento di Arla Foods, il piano prevede lo sviluppo di un prototipo completamente funzionale e il completamento della fase di test entro l'inizio del prossimo anno. L'unico neo all'iniziativa di Arla pare arivi dai consumatori: si dice, infatti, che la nuova strada intrapresa sia stata criticato dai consumatori "insoddisfatti per la perdita di convenienza".

"Sappiamo che i consumatori apprezzano la convenienza: ma se dobbiamo avere un tappo in ottica green, vogliamo crearne uno migliore possibile ed è quello che stiamo facendo ora", conclude Giørtz-Carlsen.