Demetra: Alessio Riulini nuovo amministratore delegato

Demetra S.p.A., leader nella produzione e commercializzazione di macchinari per l’agricoltura, ha nominato l’ingegner Alessio Riulini amministratore delegato di gruppo per guidare lo sviluppo internazionale del gruppo e l’integrazione della neoacquisita Dalbo A/S.

Riulini vanta una lunga esperienza nel settore dei macchinari per l’agricoltura, maturata in Maschio Gaspardo S.p.A., dove dal 2006 ad oggi ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, come Managing Director delle controllate in Cina e India e poi come Chief Commercial Officer di gruppo.

Demetra, con i marchi Agrimaster, BreviAgri e Dalbo, è uno dei principali produttori europei di macchinari per la lavorazione e preparazione del terreno. Nel 2022 il gruppo ha prodotto ricavi per circa € 65 milioni, di cui l’80% all’estero, con EBITDA di circa €7 milioni e 170 dipendenti. Il gruppo è in costante crescita grazie al progressivo allargamento del portafoglio prodotti, oggi comprendente erpici, zappatrici e sarchiatrici per la lavorazione del terreno, rulli compattatori per la preparazione del letto di semina, trince e bracci decespugliatori per la manutenzione del verde. I prodotti del gruppo sono alleati degli imprenditori agricoli per coltivazioni più sostenibili poiché consentono la sostituzione degli agrofarmaci con la lavorazione meccanica del terreno e minimizzano l’erosione e il degrado del suolo, con una parallela riduzione dell’irrigazione.

Demetra ha avviato una strategia di acquisizioni volta a coprire tutte le successive fasi delle lavorazioni agricole sia in campo aperto che in campo chiuso (semina, trapianto, protezione delle colture, raccolta). Il primo tassello di questa strategia è stato il perfezionamento nel 2022 dell’acquisizione di Dalbo A/S, società danese con 75 anni di storia e una posizione di leadership nei mercati nordeuropei e in Uk.

La nuova strategia di crescita di Demetra si svilupperà attraverso (i) ulteriori acquisizioni selettive volte a completare la gamma con macchinari più veloci, affidabili e sicuri; (ii) un piano di investimenti in nuova capacità produttiva; (iii) un progetto di eccellenza industriale innovativo che porterà un miglioramento dell’efficienza degli stabilimenti esistenti; (iv) l’espansione della rete vendita a sempre nuove geografie, anche al di fuori del mercato europeo.

“Sono onorato di far parte di questo progetto e di portare il mio contributo in questo gruppo - ha commentato Riulini -. L’agricoltura ha sempre rivestito un ruolo primario e rimane un settore cruciale e strategico. Da un lato la produzione mondiale di cibo deve aumentare del 50% entro il 2050 per sfamare i 9 miliardi di persone previsti, dall’altro l’agricoltura deve essere sempre più sostenibile, minimizzando l’uso di acqua e prodotti chimici e preservando il suolo. La meccanizzazione agricola, assieme alle nuove tecnologie, è quindi uno dei protagonisti di queste sfide. Demetra offre un’ottima gamma di attrezzature agricole che in futuro amplieremo per supportare gli agricoltori nelle diverse fasi di lavoro, e svilupperemo con le migliori tecnologie disponibili per offrire un prodotto ed un servizio di eccellenza. Il piano strategico prevede inoltre di valorizzare i nostri prodotti in un contesto internazionale, sempre più dinamico e interconnesso”.

Filippo Amidei, Managing Director di DeA Capital Alternative Funds Sgr S.p.A., che controlla il 50% di Demetra attraverso il fondo Taste of Italy 2, ha commentato: “Siamo orgogliosi di accogliere Alessio Riulini, che ha il profilo ideale per costruire un grande gruppo industriale integrato. L’Italia ha una posizione di leadership mondiale nei macchinari agricoli e Demetra si propone come polo aggregatore di tante aziende di piccole dimensioni ancora non in grado di competere sui mercati internazionali”.