Qu (Fao): "Troppi shock, servono sistemi agroalimentari resilienti"

"I governi dovrebbero ripensare a come possono allocare i loro bilanci pubblici esistenti per renderli più convenienti ed efficienti nel ridurre il costo degli alimenti nutrienti e aumentare la disponibilità e l'accessibilità economica di diete sane". Lo ha dichiarato il direttore generale della Fao Qu Dongyu a un evento collaterale tenutosi a margine del Forum politico di alto livello delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (10-19 luglio).

Qu ha aperto l'evento di alto livello intitolato "Financing for Sustainable and Inclusive Agrifood Systems and Food Crises Prevention and Mitigation", organizzato dalla Fao con il sostegno dei governi di Brasile e Pakistan, che si è svolto lunedì presso la sede delle Nazioni Unite a New York. I partecipanti hanno discusso sul modo in cui i finanziamenti mirati possano aiutare i paesi ad affrontare una serie di shock in corso, spesso sovrapposti, tra cui gli impatti della pandemia di Covid-19, gli estremi climatici, i conflitti e la guerra in Ucraina, che hanno causato interruzioni senza precedenti della catena di approvvigionamento, seguiti da una diminuzione del potere d'acquisto e un aumento dei prezzi di alimenti, carburanti e fertilizzanti.

I sistemi agroalimentari rappresentano un terzo del Pil globale, con quote che raggiungono e a volte superano il 50% in molti paesi a basso reddito con l'80% dei poveri globali che vivono nelle aree rurali, i cui mezzi di sussistenza, direttamente o indirettamente, dipendono dai sistemi agroalimentari. In Asia e in Africa, ad esempio, i sistemi agroalimentari rappresentano rispettivamente dal 40 al 60% dell'occupazione totale.

Nella sua relazione, il direttore generale della Fao ha sottolineato che un futuro economico sostenibile non è possibile senza aumentare l'efficienza, l'inclusività, la resilienza e la sostenibilità dei sistemi agroalimentari. Qu ha delineato i requisiti chiave per questo scopo, che includono il soddisfacimento della crescente domanda di cibo, riducendo al contempo la pressione sulle risorse naturali; ridurre le emissioni di gas a effetto serra; maggiore resilienza agli impatti della crisi climatica; garantire un lavoro dignitoso.

Attualmente, i sistemi agroalimentari utilizzano il 60% degli ecosistemi mondiali, mentre - secondo la Fao - l'agricoltura genera circa un quarto delle emissioni di gas serra di origine antropica e contribuisce alla perdita di biodiversità.

A tal fine, Qu ha osservato che realizzare trasformazioni così drammatiche sarebbe un compito impegnativo, in un contesto di sistemi finanziari indeboliti e di spazio fiscale limitato. Il direttore generale della Fao ha sottolineato la necessità di mobilitare risorse e aumentare gli investimenti per i cambiamenti richiesti come strategia efficace per alleviare la povertà, combattere la fame, aumentare la produttività, affrontare le disuguaglianze di genere, adattarsi e mitigare il cambiamento climatico e accelerare la trasformazione strutturale.