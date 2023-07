Massimo Barboni nuovo general manager Italia di Martini&Rossi

È Massimo Barboni il nuovo general manager di Martini & Rossi, azienda parte del Gruppo Bacardi e attiva nella produzione e distribuzione di bevande e spirits. Barboni, che subentra a Stephane Cluzet, avrà il compito di “continuare a guidare lo sviluppo del business in Italia, con un particolare focus sulle marche premium, andando a rafforzare ulteriormente la collaborazione con gli attuali partner commerciali e raggiungendo nuovi obiettivi di business”, secondo quanto fa sapere l’azienda.

Il manager è entrato in Bacardi nel 2019, assumendo il ruolo di direttore vendite on-trade per l’Italia: prima di questa esperienza, ha trascorso vent’anni in Heineken, ricoprendo diversi ruoli in ambito marketing e vendite, per poi diventare direttore commerciale per Birra Castello.

“È un onore e un privilegio assumere questo ruolo in un’azienda come Martini & Rossi proprio nel suo 160esimo anniversario -ha dichiarato Barboni-. Sono entusiasta di lavorare con un team di professionisti altamente competenti e di mettere a frutto la mia esperienza nel settore per guidare l’azienda verso nuovi traguardi”.