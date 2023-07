Ingredienti funzionali: ecco la farina d'orzo col 20% di beta-glucani

Arriva dalla Germania la prima farina d'orzo integrale naturale e pulita con il 20% di beta-glucani. Si chiama Orafti β-Fit ed è prodotta da Beneo, una delle multinazionali che si occupano di sviluppare e produrre ingredienti funzionali da fonti naturali per alimenti, mangimi e prodotti farmaceutici. Il prodotto verrà messo a disposizione del grande pubblico durante l'IFT Food Expo di quest'anno, che si terrà a Chicago dal 17 al 19 luglio: negli States Beneo lancerà i beta-glucani dell'orzo che offrono benefici considerati unici, tra cui un impatto positivo sulla salute del cuore e sulla gestione della glicemia.

Parte del colosso Südzucker, tra i più grandi produttori di zucchero al mondo (4,8 milioni di tonnellate l'anno) Beneo, con sede a Mannheim, conta 1.000 dipendenti e commercializza i prodotti in più di 80 Paesi. Per intenderci, ha come competitor altri giganti del tipo di Cargill e Adm.

Ebbene, per stare al passo con i ritrovati altrui, l'azienda di Mannheim ha lanciato il suo primo ingrediente a base di beta-glucani d'orzo che offre benefici per la salute, come l'impatto positivo sulla salute del cuore e sulla gestione degli zuccheri nel sangue. Orafti β-Fit può essere utilizzato in una serie di applicazioni, tra cui prodotti da forno, pasta, cereali e sostitutivi del pasto.

I beta-glucani sono fibre alimentari viscose e solubili che rendono il cibo più denso e ne ritardano il passaggio attraverso l'intestino crasso e quello tenue.

Orafti β-Fit, farina d'orzo integrale naturale prodotta localmente negli Stati Uniti, si aggiunge alla gamma di prodotti di fibre funzionali di Beneo ed è disponibile in tutto il mondo.

Secondo un comunicato dell'azienda, "gli ingredienti alimentari funzionali come i beta-glucani dell'orzo offrono ai produttori alimentari un modo semplice per creare prodotti attraenti con una comunicazione convincente sul fronte della confezione: sono, altresì, un modo conveniente per i consumatori di scegliere prodotti nutrizionali che hanno un impatto positivo sulla salute del cuore". Orafti β-Fit è in linea con l'attenzione dei consumatori verso la sostenibilità, aggiunge la nota, "con ingredienti a base vegetale e integrali come preferenze nelle loro scelte alimentari e come soluzione più accessibile nella categoria dei beta-glucani".

"Il lancio della nostra nuova farina d'orzo integrale e a marchio pulito, Oraft β-Fit, dimostra ulteriormente la nostra esperienza e la nostra posizione di fornitore leader di fibre funzionali -spiega Eric Neven, direttore commerciale di Beneo-. Con i suoi benefici per la salute e le indicazioni sanitarie approvate, oltre a essere una soluzione economicamente interessante, Orafti β-Fit sostiene l'ambizione della nostra azienda di collegare nutrizione e salute. Aiutiamo i produttori di alimenti a sviluppare prodotti dal gusto eccellente che offrono un valore aggiunto in tempi di budget ridotti per i consumatori".