Ciad: emergenza bambini malnutriti dal Darfur

Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Wfp) sta rapidamente intensificando la sua risposta al confine tra Ciad e Sudan per sostenere un'ondata di profughi in fuga dal Sudan. Migliaia di persone attraversano ogni giorno dalla regione sudanese del Darfur alla piccola città di confine di Adré in Ciad: molte di loro arrivano ferite e con storie strazianti di violenza alle spalle. “Le persone attraversano di corsa il confine, ferite, spaventate, con soltanto i bambini per mano e i vestiti addosso. Hanno bisogno di sicurezza, protezione e assistenza umanitaria. Il Wfp ha mobilitato tutto ciò che abbiamo al confine per sostenere questi nuovi arrivati", ha affermato Pierre Honnorat, direttore del Wfp in Ciad.

Stando agli ultimi aggiornamenti, si registra un'enorme ondata di persone in fuga dalla regione sudanese del Darfur verso il Ciad con 20mila persone giunte ad Adré, piccola città ciadiana vicino al confine, solo nell'ultima settimana. Finora, più di 230mila rifugiati e 38mila rimpatriati sono entrati in Ciad dal Sudan dall'inizio del conflitto nell'aprile 2023.

Il Wfp ha finora fornito assistenza alimentare e nutrizionale a quasi 152mila nuovi arrivati e alle comunità ospitanti al confine tra Ciad e Sudan. Molte delle persone che arrivano in Ciad dal Darfur sono gravemente ferite, stando ai rapporti secondo cui i civili in fuga sono stati deliberatamente presi di mira, in uno scenario di violenza in cui la dimensione etnica è sempre più rilevante. Il Wfp ha collaborato con gli operatori sanitari e il governo locale per migliorare le infrastrutture sanitarie al confine tra Ciad e Sudan. Finora il Wfp ha costituito sei unità temporanee, di cui due utilizzate come ospedale improvvisato e per la logistica medica, e quattro come punti di transito per i nuovi rifugiati che entrano in Ciad.

Il Wfp ha rapidamente preposizionato l'assistenza alimentare lungo il confine per fornire assistenza alimentare in natura (cereali, legumi, olio e sale) nonché integratori alimentari per fornire prevenzione della malnutrizione e supporto terapeutico ai nuovi arrivati, ma le risorse si stanno esaurendo rapidamente. Le stime suggeriscono che oltre il 10% dei bambini che attraversano il Darfur alla volta del Ciad è malnutrito. I ricoveri di bambini malnutriti nei centri sanitari di Adré stanno rapidamente aumentando, esercitando una pressione significativa su strutture limitate.

La stagione delle piogge ha iniziato a rendere sempre più difficile l'accesso stradale al confine tra Ciad e Sudan. Poiché il Wfp mobilita tutte le risorse disponibili per sostenere i rifugiati che arrivano in Ciad, è anche essenziale che il Wfp possa fornire assistenza alimentare in sicurezza ai civili che rimangono nel Darfur occidentale.