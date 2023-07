Bando innovazione, Smact mette a diposizione 8,5 milioni di euro

Finanziamenti per un totale di 8,5 milioni di Euro per l’innovazione delle imprese italiane a sostegno di progetti di sviluppo nel campo delle tecnologie avanzate come IoT, data management & security, intelligenza artificiale, tecnologie per la sostenibilità e per l’agroalimentare, città intelligenti. È questo l’obiettivo del nuovo Bando innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale 2023 pubblicato nei giorni scorsi da Smact Competence Center, localizzato nel Triveneto, uno degli 8 Centri di competenza industria 4.0 nati in Italia su impulso del ministero dello Sviluppo economico.

Il nuovo bando "a sportello" mette a disposizione delle aziende 5 milioni di Euro in fondi del Pnrr Next Generation EU dal ministero delle Imprese e del made in Italy con un contributo fino al 70% dei costi/spese sostenuti fino a un importo massimo di 400 mila Euro di co-finanziamento. Inoltre Smact mette 3,5 milioni a disposizione delle imprese per servizi agevolati di formazione e consulenza.

Più precisamente il nuovo bando Iriss (Innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale) finanzia progetti delle imprese con sede in Italia, che prevedano il technology transfer dai partner della ricerca e tech provider Smact, della durata di 12-18 mesi. I progetti devono essere coerenti con almeno uno dei seguenti 8 ambiti di intervento:

Tecnologie per l’agroalimentare; IoT e IIoT; Data management & security; AI; Tecnologie per la sostenibilità; Automazione avanzata; Digital Twin; Città, edifici e costruzione intelligente.

Il co-finanziamento previsto è fino a 200 mila Euro per progetti di una singola impresa e fino a 400 mila per progetti proposti da aggregazioni di imprese. È prevista la copertura fino al 70% dei costi di personale, consulenze, attrezzature e generali: è possibile presentare la propria proposta progettuale a partire dal 14 luglio 2023

"Dopo il successo dei precedenti bandi pubblicati da Smact, che hanno premiato oltre 30 progetti sviluppati in collaborazione con oltre 40 gruppi di ricerca selezionati dalle imprese, si tratta di un nuovo importante traguardo -spiega Massimo Guglielmi, presidente del consiglio di gestione del Competence Center. Grazie a questo finanziamento legato al Pnrr, Smact mette a sistema risorse economiche e capitale umano, della ricerca pubblica e delle imprese partner, a sostegno dell’innovazione in tutti i settori economici, interpretando il ruolo di facilitatore che ha assunto sin dalla sua fondazione".

Oltre all'opportunità del bando, nell’ambito del Pnrr - Next Generation EU, Smact mette a disposizione anche 3,5 milioni da erogare alle imprese attraverso servizi di formazione e consulenza, con aliquote di agevolazione fino all'80%.

Smact è il Competence center nazionale per la digitalizzazione delle imprese costituito a Nordest in alleanza tra le 10 università trivenete, 2 enti di ricerca, oltre 40 imprese technology ed early adopter e 8 enti pubblici di facilitazione. Nel primo quadriennio di attività, forte di un finanziamento di 7 milioni di Euro dal Mimit, ha costruito un network di cinque Live Demo sul territorio arrivando a dimostrare oltre 30 casi pratici di implementazione tecnologica in diversi settori economici, ingaggiato oltre 7.000 imprese nella sua opera di disseminazione, erogando oltre 70.000 ore di formazione, 30 progetti strutturati di ricerca e sviluppo mobilitando oltre 6 milioni di Euro e numerose consulenze ad-hoc.