Trattamento acque, Ebara Europe acquisisce Spandau

Ebara Europe acquisisce la tedesca Spandau. L’azienda con sede a Gambellara (Vicenza), ha siglato un accordo con la multinazionale svedese Skf per l’acquisizione del ramo d’azienda. La società vicentina è una filiale europea di Ebara Corporation, multinazionale giapponese operante nell’industria per il trattamento delle acque, quotata alla Borsa di Tokyo con un fatturato di oltre 5 miliardi di dollari e oltre 19.000 dipendenti. Il gruppo multinazionale è uno dei più importanti produttori di elettropompe per il mercato industriale e domestico in Europa, che opera nel drenaggio e acque reflue, nell’industria, nell’approvvigionamento idrico e nell’edilizia civile.

Skf è specializzata in sistemi di lubrificazione e refrigerazione per le macchine utensili ed è attiva globalmente in soluzioni innovative per l’industria: fondata nel 1907, è presente in circa 130 paesi e ha circa 17.000 distributori in tutto il mondo e 42.641 dipendenti. Le vendite annuali nel 2022 sono state di 96.933 milioni di corone svedesi pari a oltre 8,4 miliardi di Euro.

Ebara è presente in Italia con due stabilimenti principali: uno a Gambellara in provincia di Vicenza e l’altro a Cles in provincia di Trento. Oggi le due sedi, grazie a macchinari altamente tecnologici e a un’organizzazione, collaudata in oltre 110 anni anni di storia sul modello del gruppo-madre giapponese, sono il cuore di uno dei maggiori centri produttivi in Europa di pompe standard e industriali in acciaio.