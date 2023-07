Ventimiglia, questo supermercato non s'ha da fare

È polemica aperta tra la Regione Liguria e il Tar Liguria in merito all'accoglimento, per la seconda volta, del ricorso dei residenti che boccia il progetto di un supermercato Coop a Ventimiglia, progetto presentato dalla società Talea nella zona delle Asse, in via Tacito- vico Arene a Ventimiglia. Il Tar è intervenuto nel 2019 quando fu bocciato il progetto approvato dall’ex amministrazione (Pd) dell'ex sindaco Enrico Ioculano e poi nel 2023 con l’accoglimento del ricorso presentato da 40 persone contro il nuovo progetto che aveva avuto il via libera dall’ex amministrazione di Gaetano Scullino (rappresentante di una lista di partiti con a capo Forza Italia: attualmente il sindaco è Flavio Di Muro, della Lega). Il progetto, nel 2021, spaccò la maggioranza dell'allora sindaco Scullino: ebbene, oggi il Tar, annulla tutti gli atti propedeutici alla realizzazione della media struttura di vendita e appare categorica nelle motivazioni.

"L’interesse pubblico va visto nel complesso e non può essere riconosciuto solo a fronte del realizzazione di opere pubbliche per 1,4 milioni di Euro, di cui circa 1 milione non a scomputo", spiegano i giudici. L'interesse pubblico, dunque, prevale secondo il giudici amministrativi, visto che deve tener conto anche di chi vive e abita nella zona e rischia di veder peggiorata la propria qualità di vita.

"Il progetto impugnato -si legge nella sentenza pronunciata dalla sezione seconda del tribunale amministrativo regionale della Liguria- riguarda l’insediamento nel centro abitato di Ventimiglia di una media struttura di vendita con 1.210 mq, con conseguente sensibile impatto sulle proprietà degli immobili limitrofi. Il pregiudizio riguarda la vivibilità dei singoli immobili e il loro valore commerciale".

"La stessa giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio -prosegue la sentenza- ha precisato che costituisce dato di comune esperienza che la realizzazione ex novo di una media struttura di vendita altera sensibilmente la situazione dell’area quanto meno in termini di volume di traffico veicolare e di disponibilità di parcheggi, con una complessiva e significativa alterazione del quadro preesistente con conseguente riconoscimento della legittimazione ad agire e dell’interesse dei soggetti residenti nella zona”.

Adesso, interviene la Regione Liguria, da sempre a fianco dei supermercati e dei centri commerciali. Con un comunicato, l'ente interviene a precisazione "in merito alla polemica sollevata a mezzo stampa circa l’annullamento con sentenza del Tar della determinazione dirigenziale del Comune di Ventimiglia (n. 814 del 14 ottobre 2022), avente ad oggetto la conclusione positiva della conferenza dei servizi di approvazione del progetto di costruzione di un fabbricato a destinazione commerciale per una struttura di media vendita in zona via Tacito – Vico Arene (supermercato Coop)".

"Il Tar -sottolinea il comunicato della Regione- ha riconosciuto che alla base degli atti impugnati, formati dal Comune di Ventimiglia, non vi sia il perseguimento di un interesse pubblico tale da giustificare la variante urbanistica e conseguentemente ha annullato tutti gli atti. In particolare ha ritenuto che non sia sufficiente a giustificare l’interesse pubblico, una proposta di natura economica, sia pur in astratto vantaggiosa per le casse comunali, ma è necessario dimostrare il perseguimento di ulteriori interessi pubblici sottesi dalla pianificazione territoriale, quali un corretto assetto del territorio e gli interessi di derivazione costituzionale, che non sono stati sufficientemente valutati e ponderati dal Comune di Ventimiglia".

"Il contributo di Regione Liguria non ha alcuna relazione con gli argomenti del ricorso che è stato inoltrato contro il Comune di Ventimiglia -aggiunge la nota della Regione, di fatto scaricando il barile sul Comune di Ventimiglia-. Anche le motivazioni addotte dal Tar nella sentenza di annullamento sono tutte imputabili agli atti formati esclusivamente dal Comune di Ventimiglia. Ogni alterazione della verità tecnica è una falsità non accettabile da questo Ente".

All'epoca, nel 2021, il progetto prevedeva che costruendo la Coop tra via Tacito e vico Arene, la società attuatrice avrebbe realizzato un parcheggio pubblico con 70 posti auto, rifatto tutti i marciapiedi di via Tacito, garantito la pedonalizzazione davanti all’asilo, rifatto l’illuminazione e realizzato un tratto di viabilità. Per questo parte della maggioranza e alcuni componenti della minoranza avevano deciso di votare a favore della pratica. La Lega, contraria alla realizzazione della Coop, aveva votato contro e si era autosospesa, abbandonando l’assise e lasciando la maggioranza della quale faceva parte in bilico per oltre un mese.