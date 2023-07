Heinz, 1 milione di dollari per la Black kitchen initiative

Heinz, storico marchio di punta della multinazionale Kraft Heinz, insieme a The Lee Initiative e Srrj, ossia Southern restaurants for racial justice, investe 1 milione di dollari in sovvenzioni per sostenere la Black kitchen initiative a favore di imprenditori alimentari di minoranza nera a livello nazionale. Con questa nuova iniezione di liquidità, la terza consecutiva, il contributo totale del marchio all'iniziativa sale 3 milioni di dollari negli ultimi tre anni.

Nel 2023, i ristoranti di proprietà di persone di colore, gli spazi gastronomici e gli chef continuano ad affrontare seri ostacoli finanziari e iniquità nell'accesso al capitale: un recente rapporto ha rivelato che il 37% dei neri proprietari di piccole imprese hanno avuto difficoltà ad accedere a nuovi capitali e finanziamenti: parliamo del 14% in più rispetto ai loro coetanei non neri.

Con questa donazione aggiuntiva di 1 milione in sovvenzioni, la Heinz Black Kitchen Initiative raddoppia il suo impegno per contribuire a promuovere la salute e il successo a lungo termine. "L'iniziativa mira a celebrare e preservare l'eredità della cultura del cibo nero contribuendo ad abbattere le barriere che mantengono i neri e la cucina fuori dallo spazio culinario americano", sottolinea Megan Lang, director of Brand communications di Heinz-. Siamo orgogliosi di continuare la nostra collaborazione con The Lee Initiative e Srrj. Abbiamo sentito dai precedenti destinatari quanto le sovvenzioni abbiano avuto impatto nel sostenere le loro attività in tutto il paese, e siamo entusiasti di fornire un altro milione di dollari in sovvenzioni nel 2023".

Nel 2023, Heinz distribuirà fino a 60 sovvenzioni attraverso The Lee Initiative e Southern Restaurants for Racial Justice. I beneficiari delle sovvenzioni riceveranno un sostegno fino a 25.000 dollari, a seconda delle necessità: fino al 31 luglio, i proprietari di ristoranti interessati possono richiedere una sovvenzione Black Kitchen Initiative a https://www.leeinitiative.org/southern-restaurants-for-racialial-giustizia. Le domande saranno esaminate dai fondatori della Srrj e da un comitato di selezione e saranno valutate in base a fattori quali il coinvolgimento della comunità del ristorante e i piani per il finanziamento.

Oltre al programma di borse di studio, Heinz ha creato la Black Kitchen Podcast Series, mettendo in luce gli innovatori e i molti modi in cui le persone di colore stanno portando avanti i loro spazi culinari. Dopo che il podcast ha ricevuto migliaia di download e diversi premi nella sua prima stagione, il marchio ha recentemente rilanciato una seconda stagione incentrata sulla chat con gli innovatori neri del settore che stanno cambiando il volto del cibo.

L'iniziativa Heinz Black Kitchen è un modo in cui la casa madre Kraft Heinz sfrutta la potenza dei suoi marchi iconici per restituire il suo valore fondamentale. "Chiediamo diversità -sottolinea l'azienda-. A Kraft Heinz, crediamo che diversi background e prospettive ci rendono più forti e più innovativi. In qualità di marchio più grande del portafoglio Kraft Heinz, Heinz ha e continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nel raggiungimento della diversità e delle aspirazioni di inclusione dell'azienda nei prossimi anni".

The Lee Initiative è stata fondata da Lindsey Ofcacek e Edward Lee nel 2017 in risposta al movimento #MeToo. L'iniziativa Lee crea e implementa programmi per affrontare le questioni della diversità e dell'uguaglianza nel settore della ristorazione, sempre con un focus sulle crescenti opportunità di occupazione e contribuendo a rendere il settore della ristorazione più sostenibile.

Southern restaurants for racial justice è nata nel 2020 come coalizione di panettieri, chef, maker e proprietari di ristoranti con l'obiettivo comune di raccogliere fondi per le comunità nere nei ristoranti di proprietà dei neri del sud durante l'epidemia di covid-19. Srrj ora gestisce anche un fondo di emergenza per sostenere rapidamente i ristoranti di proprietà dei neri in caso di disastri imprevedibili.