Melzo, approvato il piano per le aree ex-Galbani

È stato approvato in Consiglio comunale il piano finalizzato a riqualificare l’area della ex Galbani di Melzo, il sito industriale da anni dismesso in pieno centro cittadino e acquistato da Officine Mak nel 2020.

Il progetto di riqualificazione, nella zona est di Milano, trova il via libera a tre anni dall’acquisizione dell’area da parte di Officine Mak. Si tratta di una vasta area di 90mila metri quadrati comprendente l’edificio centrale storico e le porcilaie. Nella zona sorgeranno nuovi edifici residenziali, edifici convenzionati per i giovani a prezzi calmierati, uffici, diversi servizi in ambito medico, ambulatoriale e sportivo, con negozi di vicinato. Mentre nella parte più a Sud (le ex porcilaie) nascerà una media struttura di vendita a fine commerciale e residenziale.

“Siamo coscienti del grande sforzo profuso in questi anni da tutte le parti in causa, sia da parte del Comune di Melzo che dalla parte tecnica e urbanistica. Oggi li ringrazio pubblicamente -sottolinea Daniele Consonni, ceo di Officine Mak-. Il nostro intento è rimasto sempre invariato da quando abbiamo acquistato l’area, zona in pesante degrado da tanti anni con l’aggravante della sua dimensione e ubicazione, in pieno centro cittadino. Possiamo dire che tutto ciò appartiene al passato".

"A settembre -aggiunge Consonni- saremo pronti a firmare la convenzione urbanistica e poi inizieranno eventuali bonifiche e lavori, che porteranno a nuovi spazi residenziali e commerciali, con tanto verde pubblico, diversi servizi ai cittadini e una nuova mobilità. Un progetto multi funzionale e moderno per Melzo e i suoi cittadini, che finalmente avranno un nuovo quartiere da vivere e condividere”.