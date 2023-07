Albania: Commissione Ue sospende fondi agricoltura

La Commissione europea ha sospeso i fondi stanziati per l'agricoltura albanese per via di un caso di sospetta corruzione. Lo ha riferito la delegazione dell'Unione Europea in Albania al sito Balkan Investigative Reporting Network (Birn). In precedenza, i media albanesi avevano riferito che i fondi erano stati sospesi, citando fonti del governo albanese. "La Commissione europea ha informato il governo albanese di aver adottato misure preventive sulla base delle informazioni preliminari fornite dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf), a seguito di un'indagine sulle accuse di corruzione durante l'attuazione del programma Ipard II", ha scritto la delegazione al Birn.

"Come misura preventiva volta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione Europea, la Commissione Europea ha interrotto temporaneamente gli esborsi alle autorità albanesi per le spese sostenute nell'ambito del programma Ipard II", ha aggiunto. Lo strumento di assistenza preadesione Ipa comprende il sostegno ai programmi di sviluppo rurale Ipa (Ipard) e mira ad aiutare i paesi candidati all'adesione all'Ue a sviluppare la loro agricoltura. L'attuale programma Ipard III ha stanziato circa 112 milioni di euro per l'Albania su un bilancio totale di quasi 1 miliardo per i cinque paesi candidati all'adesione all'Ue.

Il governo non ha risposto alla richiesta di commenti da parte di Birn. La corruzione è percepita come diffusa in Albania. Pochi giorni fa, l'Ufficio del procuratore speciale ha ricevuto il permesso di arrestare Arben Ahmetaj, ex vice primo ministro, il funzionario di più alto rango accusato di corruzione in circa trent'anni.

La Commissione Europea ha sottolineato che l'indagine dell'Ufficio Antifrode è in corso e non può pronunciarsi sui suoi possibili esiti. "Quando l'Olaf consegnerà il rapporto finale, la Commissione europea informerà le autorità albanesi e, sulla base delle conclusioni del rapporto intraprenderà tutte le misure necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea", ha affermato.