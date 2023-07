Prezzi. Governo studia paniere per il largo consumo

Il governo si sta attivando per un possibile paniere di prodotti di largo consumo a prezzi calmierati. L'annuncio arriva dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, al tavolo con la grande distribuzione.

"È iniziato un confronto che dovrebbe portarci a un'intesa con la grande distribuzione, ma dobbiamo coinvolgere anche il sistema produttivo", ha detto Urso. "Penso che nella prossima settimana - aggiunge - entreremo nel vivo di questo confronto per raggiungere formalmente un'intesa che possa consentire ai cittadini di percepire una significativa riduzione dei prezzi dei beni a maggior consumo".

La proposta del ministro delle Imprese ha ricevuto l'apprezzamento del Codacons, il cui presidente Carlo Rienzi, in una nota, ha dichiarato: “Qualsiasi provvedimento in grado di calmierare i listini al dettaglio è il benvenuto, soprattutto in considerazione del fatto che i prodotti più acquistati dai cittadini, come alimentari e carrello della spesa, continuano a registrare aumenti annui a due cifre – spiega Rienzi – Dalla misura, che non costituisce affatto una intesa restrittiva della concorrenza, ci saranno quindi solo vantaggi per le famiglie, anche perché i prezzi potranno essere ritoccati al ribasso qualora i listini alimentari dovessero tornare a scendere in Italia”.

“Accordi di questo tipo vanno difesi e incentivati, perché a differenza di bonus una tantum che non risolvono il problema dei prezzi, sono iniziative in grado di apportare vantaggi per tutti e su larga scala, producendo un effetto calmierante sui listini e innescando la concorrenza”, conclude il presidente di Codacons.